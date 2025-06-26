軍事迷撲空！海鯤號二度海測直播斷訊「一片黑」 文化局：暫時關閉

台船今天二度實施海鯤號海上測試，有軍事迷欲透過高雄市文化局在紅毛港文化園區設置「高雄港第二港口即時影像」觀看浮航出高雄港，卻發現撲空。文化局回應，應台船執行行非公開軍用艦艇測試，避免影像外流影響航安及涉密風險，暫時關閉即時影像，預計下午5點恢復播送。

軍事迷指出，本月17日海鯤號首航海測，園區即時監視器畫面可供回放，也成為媒體引用來源，紅毛港園區的YouTube訂閱人數也因此從300多增加至460多人。

今天海鯤號二度海測畫面突遭關閉，不僅YouTube直播中斷，連進入紅毛港文化園區官網點選撥放影片，竟跳出需輸入帳號與密碼畫面。

對此文化局表示，海鯤號海測屬於「非公開軍用艦艇測試」，為了避免即時影像外流影響航安及有洩密的風險，依台船的要求暫時關閉紅毛港文化園區相關即時影像服務，包括含官網進出港畫面也關閉，待測試結束後，預計下午5點左右恢復直播畫面。

台船表示，今依海試計畫實施第2次海上測試，已順利完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力，後續依測試結果調校與改善，將執行後續各階段海上測試。