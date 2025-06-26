漢光演習7月登場！防長公布三階段演練期程 海馬士多管火箭首參演

漢光41號演習7月9日至18日登場，國防部長顧立雄今公布三階段練期程與架構，包括模擬共軍藉由升級灰色地帶侵擾犯台、共軍對我進行聯合火力打擊並發起登陸作戰、模擬共軍發動島上作戰、縱深作戰及鞏固階段等，國軍將進行相關反制演練；此外，這次漢光演習，海馬士多管火箭飛彈系統、陸射天劍二型防空飛彈將首度參與操演。

總統府今天舉行「全社會防衛韌性委員會」第四次委員會議，顧立雄報告「漢光41號演習規劃」時指出，這次漢光41號演習實兵演練，期程將由去年5天4夜，提升到10天9夜。

顧立雄指出，7月9日至12日，模擬共軍犯台可能行動，想定敵人將藉由升級灰色地帶侵擾，由訓轉演、由演轉戰，國軍由應對灰色地帶襲擾，進入備戰部署階段，主要執行立即備戰操演等各項備戰工作。7月13日，模擬共軍對我進行聯合火力打擊，並發起登陸作戰，國軍進入聯合反登陸階段，主要執行電磁頻譜作戰、整體空中及飛彈防護等關鍵行動。

顧立雄表示，7月14日至18日，模擬共軍發動島上作戰、縱深作戰及鞏固階段，國軍依敵人攻勢進展，進行濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦暨持久作戰等演練。

這次實兵演練有八大亮點，包括新增灰色地帶襲擾應處、快速反應備戰部署、戰略溝通運作機制、動員部隊戰力恢復、重層縱深防禦部署、新式裝備作戰效能、精進後勤支援能量、軍民整合協調運作。

顧立雄表示，灰色地帶襲擾應處演練，本次演習想定設計，向前延伸至平時共軍灰色地帶侵擾，國軍依共軍犯台的關鍵預警徵候後，提升戰備等級，演變應變中心、指揮所的開設，以應變共軍中高強度灰色地帶襲擾，接續由聯合作戰指揮中心發布立即備戰操演命令，並藉心理與網路作戰部隊的戰略溝通，應對共軍的輿論戰、心理戰、法律戰等三戰作為。

至於新式裝備作戰效能，顧立雄表示，本次演習將首次有海馬士多管火箭飛彈系統、陸射天劍二型防空飛彈、拖式2B反裝甲飛彈以及各型無人機等新式裝備參與操演。

顧立雄表示，為了提升防衛韌性，國家安全需要全民相挺，從士兵到志工、從醫護到警消，各行各業人人都是守護中華民國的力量，團結就是台灣最大的戰力。