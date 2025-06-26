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漢光41號專屬臂章首度曝光！融入玉山、堡壘意象

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
漢光41號專屬臂章首度曝光，融入玉山、堡壘意象。圖／總統府提供
漢光41號專屬臂章首度曝光，融入玉山、堡壘意象。圖／總統府提供

全社會防衛韌性第四次委員會議26日登場，賴清德總統開場致詞時表示，7月「國家團結月」是透過漢光演習與城鎮韌性演習驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神與韌性。此外，賴總統也特別為委員準備「漢光41號臂章」，這也是「2025漢光演習」專屬臂章首次曝光。

據了解，每年國軍進行重大演訓，都會特別製作臂章供官兵做紀念，一方面是激勵士氣，同時也是彰顯國軍榮譽感。今年漢光41號演習也比照慣例準備臂章，並於今日全社會防衛韌性委員會曝光。

此次漢光第41號演習臂章設計相當有巧思，去年臂章繡有F-16戰機、雄風三型飛彈、沱江艦以及雲豹裝甲車，今年臂章則延續去年巧思，展示我國三軍主力及新式裝備，包括陸軍海馬士多管火箭系統、海軍沱江級飛彈巡邏艦、空軍IDF戰機，背後傳達理念「台灣就是我們的主場，國軍就是守護這片主場的主力部隊」。

圖面上「漢光」二字背後的台灣，則是支撐國軍的力量，更是國軍全力守護的家園。上方堡壘象徵穩固的意象，下方的玉山，不只是地理上最高峰，其堅硬挺拔的樣貌，也代表台灣人民不屈不撓堅毅精神，「GUARDIAN OF DEMOCRACY」意為民主衛士，展現我國國軍捍衛民主自由的決心。

漢光演習 國軍

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