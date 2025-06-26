「鷹揚國威」攝影展 重現國軍印緬抗戰歷史畫面
中日八年抗戰，國軍除在本國戰場艱苦禦敵入侵，也曾出兵緬甸、印度，與同盟國並肩作戰，阻斷日本西進，並掩護修築中印公路（史迪威公路），開通抗戰生命線，是戰局致勝關鍵。為紀念抗戰勝利80周年暨孫立人將軍逝世35周年，軍事新聞研究會總幹事羅廣仁從家族典藏歷史照片中挑出104幀，舉辦「鷹揚國威」攝影展，重現被遺忘的戰場和新一軍「義勇忠誠」的軍魂。
這些照片均為新一軍隨軍攝影與美軍攝影隊拍攝，至今超過80年歷史。抗戰勝利，新一軍政治部將底片委由廣州《大光報》記者羅超群沖印照片，在大陸廣州、上海、南京和北平舉辦巡迴展。如今是80年來首次在台灣公開展出。
展覽地點位於台北市南昌路、福州街口的陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸），依據室內格局，分為「二戰名將孫立人」、「仁安羌解救英軍，藍伽整訓」、「反攻緬甸，揚威國際」、「芒友會師，打通中印公路」等四個主題。明天（6月27日）下午開幕，展至8月13日。
羅廣仁指出，國軍在印緬戰場救援盟軍部隊，不只一般人熟知的仁安羌戰役，還有在孟拱戰役營救英印軍空降77旅，另外也曾在瓦魯班和密支那戰役，兩度救援擔任先鋒的美軍麥瑞爾突擊隊。麥瑞爾突擊隊戰後發展成為美國陸軍75遊騎兵團，為了紀念當年與中華民國官兵並肩作戰，其隊徽至今仍有青天白日圖案。
1944年3月3日至3月9日，國軍駐印軍下轄新22師、新38師和駐印軍直屬戰車第1營，在瓦魯班戰役大敗日軍，使敵陣亡超過1500人，3月3日因此被定為裝甲兵節。立法院長韓國瑜的父親韓濟華，當年就是戰車第一營的一員。另外，後來台北圓山動物園的明星大象「林旺」，是新30師從日軍手中擄獲的13頭大象之一。國軍還曾利用大象權充橋墩，讓部隊踏著象背渡河，對日軍發動突擊。新一軍凱旋歸國時，將大象帶回廣州，民國36年孫立人負責來台灣編練新軍，將林旺一併帶來台灣。
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