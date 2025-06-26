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海鯤艦再次海測 高雄港二港口即時影像暫關閉

中央社／ 高雄26日電

國造潛艦原型艦海鯤艦今天再次進行海上浮航測試，不少軍事迷欲透過「高雄港第二港口即時影像」一睹風采卻落空，因近日台船公司以航安、機密為由，要求高市暫時關閉影像服務。

國造潛艦原型艦海鯤艦17日首次進行海上浮航測試，今天上午8時許再次浮航出高雄港，不少民眾早早鎖定紅毛港文化園區「高雄港第二港口即時影像」，要透過網路直播關注海鯤艦動向；但軍事迷一早上線後卻撲空，網站上的「高雄港第二港口即時影像」顯示為「無法播放這部直播影片的錄影存檔」。

高雄市文化局今天證實，依台船公司請求，暫時關閉紅毛港文化園區相關即時影像服務（含官網進出港畫面），待測試結束後將儘速恢復播送。

文化局表示，因應台船公司執行非公開軍用艦艇測試，為配合進出港交通管制及維護作業期間港區安全，並避免即時影像外流影響航安與涉密風險，畫面在24日下午關閉。

海軍參謀長邱俊榮昨天在立法院表示，海鯤艦會先做3、4次海上浮航測試，進行裝備調整、調校，然後進行深度50公尺的潛水試航，再進入深度200公尺的深水測試，加上必要的作戰測試，規劃9月30日完成海上測試。

高雄港 海鯤 即時影像

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