禁限水域交海委會公告非矮主權 陳永康：避免升高衝突

國民黨立委陳永康提案修正「兩岸人民關係條例」第29條，外離島禁限制水域由海洋委員會公告，卻遭經民連智庫召集人、律師賴中強稱此項修法涉及矮化主權。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，陳永康表示，海巡執法不會發生衝突，一旦軍艦介入，意外事件就會螺旋升高，相信非國人樂見。

黨團副書記長陳玉珍表示，陳永康提出兩岸人民關係條例修法，是根據金門現況實情提出修法內容，卻被賴中強等人刻意抹黑，聲稱國民黨故意台灣與大陸變成「內海化」關係，貶低台灣主權。包括金門在內的外島，都有畫設禁限制水域，金門與大陸最近的距離僅1.6多公里，國際法所稱的領海指的是12海浬，金門與廈門間距離遠遠少於12海浬（約1海浬），金門島是位於大陸的「內水」位置。

陳玉珍說，國際公法上沒有「內海」這名詞，金門被大陸陸地三面「包起來」，不僅在大陸領海內，也在大陸的「內水」內。金門島屬中華民國所有，因此畫設禁限制水域，兩岸幾十年基於默契，我國在禁限制水域內活動，大陸則在禁限制線外活動。金門1993年解除戰地政務以後，國軍陸續撤軍。2020年1月國防研究院提出報告，澎湖為第一線，金門馬祖為外島，但因補給線過長「遠水救不了近火」，金馬必須獨力作戰，近期的兵推也呈現出相同結論。

陳玉珍指出，金門在解除戰地政務之後，金門島限制水域執法，逐步交由海委會，也就是海巡署接收，雖然海巡被稱「第二海軍」，但仍屬於非軍事單位，兩岸在執法過程由我國海巡對大陸海警，就是避免在執法過程當中發生軍事衝突，避免發生「第一擊」的情況。

陳玉珍質疑，金門島禁限制水域由海巡負責，難道海委會就不是中央部會？海委會就不能代表國家主權？難道修法確立金門等外島的禁限制水域由海委會負責，就有矮化主權的問題？金門禁限制水域的執法現狀，就是由海巡負責，修法是確立法令符合現狀，難不成賴中強希望兩岸開戰？賴中強不懂軍事、不懂國際法、不懂金門實務現況，國民黨團今天幫賴中強上一課，同時澄清他所宣稱的「內海化」謬誤。

陳永康表示，他提出兩岸人民關係條例修法的目的是維護主權，手段是執法，而不是軍事衝突。國軍是衛疆，戰時進入限制水域；平時，國軍不進入禁限制水域。外界把方法和手段扭曲，以為金門在大陸範圍內，外界就不會介入幫忙。

陳永康說，去年2月14日發生大陸三無船翻覆，造成2人死亡意外事件，幸運是因「執法」造成意外，而不是軍事行為，就算是雙法執法船發生擦撞、互射水炮，都不構成武裝衝突要件。若有單方軍艦進入，就是武裝衝突。

陳永康強調，避免武裝衝突就是修正兩岸人民關係條例第29條的目的，讓雙方在同在相同執法層級下執法，海巡對海警，並沒有放棄任何對等主權，捍衛中華民國領土完整的決心，無論本島還是外離島都是一樣。太平島並沒畫設領海基線，現由海巡駐防，若按照側翼邏輯，國防部何時會派兵加強防務，展現捍衛國土決心？