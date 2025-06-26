再2天就過覆議期限 政院邀專家研擬軍人待遇修法爭議

立法院日前修法增加國軍待遇，並恢復退役上校階以上子女教育補助，行政院指出，已於19日收到立法院三讀條文，政務委員與專家學者正共同研議條文中的違憲爭議，再審慎評估救濟手段；依照程序，行政院若要提出覆議，最終期限為28日星期六。

立法院6月10日三讀修正通過「軍人待遇條例」部分條文，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，同時明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加起；同時修正「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部訂定。

行政院當時稱修法有違憲爭議，將研議合法合憲的鳩既方式。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會指出，行政院已於上周四、19日收到立法院的三讀函文，正由政務委員與專家學者共同研議條文中的違憲爭議，再審慎評估下一階段的救濟手段。

不過，依照規定，行政院若要提出覆議，須在收到修正條文當日的10天內提出，也就是6月28日前，不過今天行政院會並未拍板相關覆議案，外界關注，後續是否以臨時院會方式處理，或直接尋求釋憲途徑，李慧芝僅稱，會審慎決定救濟手段。

根據「中華民國憲法增修條文」規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。

覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上、57人以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。