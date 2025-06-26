賴總統勉軍校畢業生 創新思維迎接新科技

賴清德總統26日上午前往陸軍軍官學校出席「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。他期許畢業生勇於突破創新，打造現代化國軍，未來身處什麼崗位，都能與時俱進，以創新思維迎接新科技、新挑戰，成為國軍新的動能，打造現代化的軍隊，讓國家安全和韌性不斷提升。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國防大學校長劉志斌、陸軍司令呂坤修、海軍司令唐華、空軍司令鄭榮豐及各國駐台使節代表等，皆出席活動。賴總統抵達後，首先頒發畢業證書、授階予學生代表，並頒獎表揚成績優異的畢業生。

賴總統致詞表示，恭喜大家畢業了，畢業生在青春年華時選擇投身軍旅，承擔起保家衛國的重責大任，他由衷表示欽佩和感謝。四年前他們一同在鳳山入伍，鍛鍊強健的體魄與堅強的意志，也和同袍建立了深厚情誼。今天再次齊聚鳳山，象徵三軍一體、團結協作的精神，更展現初衷不改、豪情不減的決心與信念。

賴總統提到，當前國際情勢動盪不安、威權主義持續擴張，對全球都造成了嚴峻挑戰。軍校畢業生未來都是國軍的高階將領與將官，務必要胸懷全局、見微知著，帶領國軍持續進步，確保國家、國防以及國人的安全。

賴總統提出三點期許，和各位畢業生共勉。第一，傳承精實軍風，強化自律與專業。軍隊的尊嚴來自每一位官兵的行為與態度。無論是國軍三大信念—國家、責任、榮譽，或是操場上的兩面牌匾—「實踐忠誠精實軍風」、「矢志捍衛民主憲政」，這些都不是口號，而是軍人要身體力行的價值。

他表示，希望大家銘記部隊的風紀、軍人的操守，攸關人民對國軍的信任與國家的安全穩定。踏出校門後，請務必以身作則，唯有嚴守紀律，也才能在關鍵時刻凝聚士氣、無畏無懼、堅如磐石，成為守護家園的最堅定力量。

第二，堅定捍衛國家主權，追求真正和平。上個月他和各國代表齊聚一堂，紀念二次世界大戰的歐戰勝利日。歷史明確告訴大家，無論用甚麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家都是不正義的罪行，並且必定失敗；而團結捍衛家園與自由民主的夥伴終將獲得勝利。

賴總統說，更重要的是，珍視和平就不能坐視侵略，更不能掉以輕心。面對威權主義持續不斷的威脅以及各種滲透手段，大家一定要提高警覺，精進戰技，提升國防力量，反共、反滲透、反併吞，堅定捍衛國家主權，以實力達到真和平。

第三，勇於突破創新，打造現代化國軍。期許各位同學無論未來身處什麼崗位，都能與時俱進、持續學習，以創新思維迎接新科技、新挑戰，成為國軍新的動能，打造現代化的軍隊，讓國家安全和韌性不斷提升。

他也會持續推動國防改革，落實國防自主，透過各項政策支持國軍，讓各位沒有後顧之憂；同時會努力團結所有國人同胞，讓國人成為國軍最堅強的後盾。大家一起努力，打造現代化、智慧化、專業化的勁旅，堅定守護國家的主權與安全；維護民主，堅守民主自由的價值與信念，讓國軍的榮光代代相傳，團結為國家打拚。