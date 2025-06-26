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美空軍官校第一位台灣女畢業生 林樂觀：學會責任與領導

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
首位赴美就讀美國空軍官校的台灣第一位女性畢業生林樂觀。記者石秀華／攝影
首位赴美就讀美國空軍官校的台灣第一位女性畢業生林樂觀。記者石秀華／攝影

114年三軍八校院聯合畢業典禮今天上午在陸軍官校舉行，首位赴美就讀美國空軍官校的台灣第一位女性畢業生林樂觀受訪指出，就算只能讓世界看見台灣一點點，也想嘗試報考，很榮幸能錄取，畢業後，將秉持學校3個信條，誠信、服務大眾以及做事做到最好的理念來幫助台灣。

114年三軍八校院聯合畢業典禮今天上午在陸軍官校舉行，5名陸海空及國防理工學院學生代表受訪。

其中留外學生林樂觀，今年23歲，是台灣第一位赴美就讀的美國空軍官校生物系畢業的女性畢業生，濃眉大眼的她，人如其名，個性非常樂觀。

林樂觀受訪時指出，非常嚮往去美國念書，所以在高中時就算他們還沒有錄取過女生也想要嘗試看看，最後很幸運的就被錄取了，有機會能到美國空軍官校讓世界看見台灣，就算只有一點點。

「在美國這四年，學到了責任及領導的重要性。」林樂觀表示，在美期間，她不僅增強了體能、知識，也在美國體會到了美國不同的思想及制度。想要把4年的經驗帶回台灣，讓台灣的國軍更好、更多元。

林樂觀指出，美國特別重視檢討的重要性，聽各方面的建議，從上級到下級，讓整個團隊更好、更團結。她表示，美國空軍官校的三個信條「Integrity First」、 「Service Before Self」and「 Excellent always do」，也就是誠信第一、服務大眾及大於自我，以及做任何事都要做到最好，成為了她自己的理念，希望以後能用所學幫助台灣。

空軍官校

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