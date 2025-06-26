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影／海鯤潛艦第二次海試 將依計畫完成各項測試

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，民眾在岸邊揮舞國旗表達支持。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，民眾在岸邊揮舞國旗表達支持。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點海鯤艦再度以自身動力航行從台船碼頭出港，駛出高雄港二港口，再度進行SAT測試，今天的航行距離似乎更遠，從陸地觀看只剩小點在海面航行，附近還有成功級巡防艦及沱江級飛彈驅逐艦在一旁戒備，台船工程人員以及256戰隊官兵也在潛艦上進行各項裝備測試，現場可見官兵忙進忙出，最後都進入潛艦內部準備浮航，過程十分順利。

根據本報記者上午目擊，海鯤艦在高雄港區內，在沒有拖船拖帶的情況下，依靠本身動力進行航行，並且多艘拖船戒護下，從台船碼頭一路開往二港口出海口，艦上甲板有穿著深藍色工作服、頭戴工程安全帽的工作人員來回巡視，潛艦航行到二港口防波堤，在旁的領港小艇接近把領港帶回，由於光線適宜，還可目視中科院研發的魚雷誘標裝置，畫面十分清晰。

經過多天重新調試後，國造潛艦原型艦海鯤號今天上午再度出海進行第二次海測，台船及海軍256戰隊、工程人員做好防護，站在甲板上隨艦出海，依海軍規畫，海鯤號9月30日完成海上測試，依合約在11月交艦。台船在首次海測後說明，已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。

國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，潛艦上官兵忙進忙出為測試做準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，潛艦上官兵忙進忙出為測試做準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，畫面可見清晰的國造魚雷誘標。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，畫面可見清晰的國造魚雷誘標。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，畫面可見清晰的國造魚雷誘標。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，畫面可見清晰的國造魚雷誘標。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，畫面可見清晰的國造魚雷誘標。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，畫面可見清晰的國造魚雷誘標。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，潛艦上官兵忙進忙出為測試做準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，潛艦上官兵忙進忙出為測試做準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，船上領港完成任務下船返回。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，船上領港完成任務下船返回。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，潛艦上官兵忙進忙出為測試做準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，潛艦上官兵忙進忙出為測試做準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影
國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，今天上午八點再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼吸管，潛望鏡，航海雷達等多支桅桿。記者劉學聖／攝影

碼頭 潛艦 海鯤號

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