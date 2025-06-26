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賴清德軍校畢典致詞 面對威權威脅滲透要反共反滲透反併吞

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄即時報導
賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影
賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影

賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」，致詞時期許每位未來高階將領應遵守紀律，贏得人民對國軍的信任，對於威權主義持續擴張和各種滲透手段，國軍應堅定捍衛國家主權「反共、反滲透、反併吞」，並希望下一世代的國軍應保持創新思維迎接新科技、新挑戰，提升國家安全和韌性。

賴清德說，當前國際情勢動盪不安，危險主義持續擴張，對全球造成嚴峻挑戰，而今日畢業的各位未來都是國軍高階將領，務必要胸懷全局、見微知著，帶領國軍持續進步，確保國家國防和國人安全，他有3點對畢業生的期許，第一點為傳承精實軍風、強化自律與專業，軍隊的尊嚴來自每位官兵的行為與態度，遵守軍風才能捍衛民主憲政。

「希望大家銘記，部隊的軍紀、軍人的操守，攸關人民對國家的信任！」賴清德說，希望每位畢業生踏出校門後務必以身作則，唯有嚴守紀律，才能在關鍵時刻凝聚士氣、無畏無懼、堅如磐石，成為守護家園的最堅定力量。而他對畢業生的第二項期許為「堅定捍衛國家主權、追求真正和平」。

賴清德說，歷史明訓告訴大家，無論有什麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家都是不正義的罪嫌，而且必定失敗，而團結捍衛家園和自由民主的國家終將獲得勝利，「珍視和平，就不能夠作勢侵略，更不能掉以輕心」，面對威權主義持續威脅和各種滲透手段，大家一定要提高警覺，提升國防力量，「反共、反滲透、反併吞！」

賴清德說，國軍要堅定捍衛國家主權，以實力達到真和平，他最後給畢業的期許是勇於突破和創新，打造現代化國軍，期許每位畢業生不論未來身處哪個崗位，都能與時俱進、持續學習，以創新思維迎接新科技、新挑戰，不斷提升國家安全和韌性，「我會持續推動國防改革、落實國防自主，透過各項政策支持國軍，讓各位沒有後顧之憂」。

賴清德說，他也會努力團結國人同胞，讓國人成為國軍最堅強後盾，各位畢業生的未來將和國家緊緊相連，「請勇敢、自信地邁開步伐，為台灣書寫下個世代的和平繁榮，我們一起努力，打造現代化、智慧化、專業化國軍，堅定守護國家的主權和安全、堅守民主自由的價值信念，讓國軍的光榮代代相傳」。

賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影
賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影
賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影
賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影
賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影
賴清德總統今日上午出席高雄陸軍官校校舉辦得「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。記者石秀華／攝影

賴清德 國防 國軍

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