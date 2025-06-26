僅找到黑盒子 打撈失事勇鷹任務結束？軍方：合約到年底

今年2月空軍第7聯隊台東志航基地1架勇鷹高教機因雙發動機失效墜海，飛行員跳傘獲救。空軍委外銓日儀公司打撈機體，3月11日成功將機頭即黑盒子打撈上岸後，即未再打撈，外界質疑發動機未能打撈，後續調查恐停擺。軍方對此未做回應，僅表示合約到年底。

這架機號1130勇鷹高教機於2月15日因雙發動機失效墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘獲救。由於是勇鷹首次發生事故，空軍相當重視，並停飛同型機做維期17天的天安特檢，同時委外銓日儀公司出動最新「寶拉麗絲3號」在都蘭鼻外海打撈失事機體。

「寶拉麗絲3號」2月19日完成機體定位後，同月27日展開打撈前作業。不過，接連受到海象不佳影響，於3月6日返回母港整補，11日再度返回都蘭鼻海域，由船上頂尖專業團隊操作下，當天就將機頭及黑盒子打撈上船，並載往西部港口。

不過，寶拉麗絲3號3月14日返回高雄港後，至今就再未前往都蘭鼻海域，進一步打撈主機體結構及最重要的發動機，由於打撈停擺近3個月，引起外界質疑是否另有隱情，並認為發動機未能打撈，後續細部調查恐停擺，對勇鷹改善有影響。

外界認為打撈作業從春季到夏天，海象及海流變化也相對穩定，實在不解為何不把握黃金時節，雖然過去在加路蘭海域也是花半年的時間才打撈失事的F-5E，但經過這麼長的時間，勇鷹機體是否還在同海域，後半機體是否還保持完好，恐大打問號。

銓日儀公司及參與搜救的專業人員，因礙於與軍方簽署保密協定，都堅拒透露相關資訊，公司只表示，軍方有需求，會全力配合。另軍方則對外界質疑不做回應，僅表示合約到年底。

據了解，政府電子採購網於3月10日刊登的決標資訊，空軍透過限制性招標方式執行「水下物體搜尋及打撈作業案」，由銓日儀以3千餘萬元得標，履約地點在台東縣全區海域，並自今年2月19日執行至年底，換言之，年底前都可以打撈勇鷹剩餘機體。