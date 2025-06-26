快訊

NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

批開民主倒車、思想清洗 蔣萬安嗆賴清德也是「雜質」嗎？

癌細胞才變小！陳文茜「突出現敗血症」 緊急手術曝最新病況

中共38機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北26日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機33架次，其中24架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦5艘，總計中共38機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時50分至昨天晚間8時55分，在台灣海峽空域偵獲中共13架次主戰機及無人機，其中4架次逾越台灣海峽中線。

國軍於昨天中午12時5分至昨天晚間9時40分，在台灣西南空域偵獲中共19架次主、輔戰機；並於昨天下午3時至昨天晚間6時45分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

延伸閱讀

美國務卿見G7外長 堅持伊朗零核武也談台海和平重要性

引發爭議 國防部：單純拍戰機起降並不違法

英國將購可掛載核武戰機 擴大嚇阻力量支援北約

【專家之眼】外籍軍艦穿臺海 日媒烏龍不可信

相關新聞

賴總統今主持防衛委員會聚焦漢光 動員2萬後備軍人演練城鎮韌性

賴清德總統今下午將主持「全社會防衛韌性委員會」第四次委員會議，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習整備及推動情況。據了解，今年的漢光41號演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，並已向全國參演的2萬餘名後備軍人發出教召令，同時將結合大型賣場進行避難演練。

美軍B-2轟炸完伊朗核設施然後呢？ 關鍵地面戰恐陷泥淖

美國B-2轟炸機攻擊伊朗核設施，引發以色列與伊朗持久戰的可能性。專家指出，美、以要完全消滅伊朗核威脅，需地面部隊，地面戰的挑戰有多大？美、以會陷入另一個戰爭泥淖？

借鑑烏克蘭、以色列！我新版防空避難指引 擬下周發布

中央社昨報導，根據安全官員與路透查閱的內部規畫文件，台灣下周將發布新版「防空避難指引」，內容借鑑烏克蘭與以色列，以備遭到...

深入交流 顧立雄接見曾角逐自民黨總裁的日本議員小林鷹之

國防部晚間宣布，部長顧立雄今天接見日本眾議院議員小林鷹之，雙方就印太戰略、安全保障及台日關係等重要議題進行深入交流。

引發爭議 國防部：單純拍戰機起降並不違法

某網路軍事討論社團版主日前發文質疑，發現軍機場附近有人持長鏡頭相機拍攝戰機，可能是敵方人員情蒐，引發爭議。國防部長顧立雄...

CNN指國軍訓練與實戰脫節 顧立雄：紮實入伍訓感受已不同

美國有線電視新聞網（CNN）報導指，台灣面臨中國大陸的威脅，士兵卻未做好充分準備，訓練內容老舊、與實戰脫節。對此，國防部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。