賴總統今主持防衛委員會聚焦漢光 動員2萬後備軍人演練城鎮韌性

賴清德總統今下午將主持「全社會防衛韌性委員會」第四次委員會議，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習整備及推動情況。據了解，今年的漢光41號演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，並已向全國參演的2萬餘名後備軍人發出教召令，同時將結合大型賣場進行避難演練。

今天的防衛韌性委員會，將聚焦討論漢光演習與城鎮韌性演習如何相互結合，搭配漢光演習，城鎮韌性防空避難演習相關規劃，為「國家團結月」揭開序幕。

2025城鎮韌性演習4月拉開序幕，連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市陸續進行。台北市、台中市、台南市則將於7月搭配漢光演習進行城鎮韌性演習。今年的漢光41號實兵演習，則將從7月9日至18日。

去年漢光40號演首次進行「無劇本」實戰操演，今年漢光41號演習除延續無劇本演練外，也因應近年國際情勢發展將持久作戰納入想定，以符合無劇本且貼近現實的演習目標，此外演習也將針對虛假訊息、統戰言論、關鍵基礎設施破壞等情境進行實兵演練。

7月9日至18日舉行的漢光41號演習，將搭配後備部隊動員的同心35號演習，已向全國參演的兩萬餘名後備軍人發出教召令，期間將全面驗證三軍防衛作戰、民防體系。應召後備軍人須於7月5日向各召訓部隊完成報到。

另方面，國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，以具體行動展現政府部門與民間業者、群眾的全社會防衛韌性，透過演練，讓政府第一線協助民間業者對於災難應處更加熟練，也讓民間業者藉由實證更理解如何協力政府，強化全社會防衛韌性，同時讓民眾直接參與貼近生活情境的演習，提升自我保衛意識。

官員指出，透過這次的漢光與城鎮韌性演習，包含軍方、非軍方部門的演練，共同表達台灣人非常堅強的防衛意志，以及保護自我的決心，台灣社會整體往這個方向推動努力，也是國際社會非常期待看到。