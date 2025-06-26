快訊

NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

批開民主倒車、思想清洗 蔣萬安嗆賴清德也是「雜質」嗎？

癌細胞才變小！陳文茜「突出現敗血症」 緊急手術曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統今主持防衛委員會聚焦漢光 動員2萬後備軍人演練城鎮韌性

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今下午將主持「全社會防衛韌性委員會」，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習整備及推動情況。圖為2024年漢光演習公開的陸軍M1167悍馬車與改良式拖式飛彈目標獲得系統（ITAS發射架）。圖／聯合報系資料照。
賴清德總統今下午將主持「全社會防衛韌性委員會」，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習整備及推動情況。圖為2024年漢光演習公開的陸軍M1167悍馬車與改良式拖式飛彈目標獲得系統（ITAS發射架）。圖／聯合報系資料照。

賴清德總統今下午將主持「全社會防衛韌性委員會」第四次委員會議，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習整備及推動情況。據了解，今年的漢光41號演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，並已向全國參演的2萬餘名後備軍人發出教召令，同時將結合大型賣場進行避難演練。

今天的防衛韌性委員會，將聚焦討論漢光演習與城鎮韌性演習如何相互結合，搭配漢光演習，城鎮韌性防空避難演習相關規劃，為「國家團結月」揭開序幕。

2025城鎮韌性演習4月拉開序幕，連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市陸續進行。台北市、台中市、台南市則將於7月搭配漢光演習進行城鎮韌性演習。今年的漢光41號實兵演習，則將從7月9日至18日。

去年漢光40號演首次進行「無劇本」實戰操演，今年漢光41號演習除延續無劇本演練外，也因應近年國際情勢發展將持久作戰納入想定，以符合無劇本且貼近現實的演習目標，此外演習也將針對虛假訊息、統戰言論、關鍵基礎設施破壞等情境進行實兵演練。

7月9日至18日舉行的漢光41號演習，將搭配後備部隊動員的同心35號演習，已向全國參演的兩萬餘名後備軍人發出教召令，期間將全面驗證三軍防衛作戰、民防體系。應召後備軍人須於7月5日向各召訓部隊完成報到。

另方面，國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，以具體行動展現政府部門與民間業者、群眾的全社會防衛韌性，透過演練，讓政府第一線協助民間業者對於災難應處更加熟練，也讓民間業者藉由實證更理解如何協力政府，強化全社會防衛韌性，同時讓民眾直接參與貼近生活情境的演習，提升自我保衛意識。

官員指出，透過這次的漢光與城鎮韌性演習，包含軍方、非軍方部門的演練，共同表達台灣人非常堅強的防衛意志，以及保護自我的決心，台灣社會整體往這個方向推動努力，也是國際社會非常期待看到。

漢光演習 實兵演練 國防部

延伸閱讀

同心35號教召令發布 部隊因應編現不足將演練缺員補實

漢光演習將登場 全社會防衛韌性委員會先討論與民結合

影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量

模擬戰爭地震複合災難爆發應變 嘉市動員演習

相關新聞

賴總統今主持防衛委員會聚焦漢光 動員2萬後備軍人演練城鎮韌性

賴清德總統今下午將主持「全社會防衛韌性委員會」第四次委員會議，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習整備及推動情況。據了解，今年的漢光41號演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，並已向全國參演的2萬餘名後備軍人發出教召令，同時將結合大型賣場進行避難演練。

美軍B-2轟炸完伊朗核設施然後呢？ 關鍵地面戰恐陷泥淖

美國B-2轟炸機攻擊伊朗核設施，引發以色列與伊朗持久戰的可能性。專家指出，美、以要完全消滅伊朗核威脅，需地面部隊，地面戰的挑戰有多大？美、以會陷入另一個戰爭泥淖？

借鑑烏克蘭、以色列！我新版防空避難指引 擬下周發布

中央社昨報導，根據安全官員與路透查閱的內部規畫文件，台灣下周將發布新版「防空避難指引」，內容借鑑烏克蘭與以色列，以備遭到...

深入交流 顧立雄接見曾角逐自民黨總裁的日本議員小林鷹之

國防部晚間宣布，部長顧立雄今天接見日本眾議院議員小林鷹之，雙方就印太戰略、安全保障及台日關係等重要議題進行深入交流。

引發爭議 國防部：單純拍戰機起降並不違法

某網路軍事討論社團版主日前發文質疑，發現軍機場附近有人持長鏡頭相機拍攝戰機，可能是敵方人員情蒐，引發爭議。國防部長顧立雄...

CNN指國軍訓練與實戰脫節 顧立雄：紮實入伍訓感受已不同

美國有線電視新聞網（CNN）報導指，台灣面臨中國大陸的威脅，士兵卻未做好充分準備，訓練內容老舊、與實戰脫節。對此，國防部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。