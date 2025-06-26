借鑑烏克蘭、以色列！我新版防空避難指引 擬下周發布

中央社昨報導，根據安全官員與路透查閱的內部規畫文件，台灣下周將發布新版「防空避難指引」，內容借鑑烏克蘭與以色列，以備遭到中國軍事攻擊時須進行反制之需。

一位知情的台灣高層安全官員告訴路透：「台灣正仔細研究烏克蘭和以色列案例。」因事涉敏感而要求匿名的這位官員表示：「我們的民眾必須知道如何保護自己，無論是在家中還是辦公場所。」

官員表示，七月漢光演習將史無前例地進行長達十天，屆時將在全台各地展開民防演練，包括預演如何設置緊急物資配收站。

內政部警政署民防指揮管制所昨證實，內政部借鑑烏克蘭及以色列實務經驗，近期函頒防空避難指引。

此外，國造潛艦原型艦海鯤號，本月十七日首次駛出高雄港，進行近六小時的浮航測試。國防部長顧立雄與海軍參謀長邱俊榮昨天在立院表示，海測將分階段實施，目前依照合約規畫節點，九月卅日完成海上測試、十一月交艦。

顧立雄說，海上測試分成浮航、淺水潛航、跟深水潛航三階段，共約卅四項。邱俊榮解釋，接下來還要進行三至四次浮航，測試船體在不同海況下的操控性能與穩定性；然後進入潛航階段，包括五十公尺「淺水潛航」與二百公尺「深水潛航」，測試推進、導航、通信、聲納與武器等系統，逐項驗證，逐步修正。

顧立雄與邱俊榮也說，海鯤艦船身表面突出部分，是裝在壓力殼外的被動測距聲納，原廠設計就是突出曲面，以達最佳效果，構型在後續建造時不會改變。

顧立雄也被媒體問及，中共宣稱將邀我方老兵參加九月三日的抗戰勝利閱兵。他回應，率領打贏抗戰的是中華民國而非中華人民共和國，無庸置疑；對於中共統戰伎倆分化國人團結，國防部當然希望退役官兵不要受到誘惑，國防部也會舉辦一系列活動，主軸就是反侵略，會邀請還抗戰老兵或遺屬參與，表達反侵略決心。

國防部於三月廿六日記者會宣布，今年的抗戰勝利紀念活動，主軸為「反侵略、護家園」，活動區分為「自辦活動」、「與民間合作」及「文宣作為」等三類。