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深入交流 顧立雄接見曾角逐自民黨總裁的日本議員小林鷹之

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄（右）接見來訪的日本眾議員小林鷹之。圖／國防部提供
國防部長顧立雄（右）接見來訪的日本眾議員小林鷹之。圖／國防部提供

國防部晚間宣布，部長顧立雄今天接見日本眾議院議員小林鷹之，雙方就印太戰略、安全保障及台日關係等重要議題進行深入交流。

1974年出生的小林鷹之，出身日本千葉縣，2012年首度當選眾議員。他曾在岸田文雄內閣擔任經濟安全主管大臣、負責科技及太空政策的內閣府特命主管大臣。去年曾角逐自民黨總裁，但在九名參選者中得票第五。

國防部表示，顧立雄在相關官員陪同下，於博愛營區歡迎小林鷹之一行。顧立雄說，感謝小林長期支持台灣，除身為「日本國會議員對台友好聯盟」成員外，亦曾多次於日本國會倡議台灣參與世界衛生組織與世界衛生大會。其主張「台灣有事即日本有事」理念，更凸顯重視區域和平與穩定。尤其2018年花蓮地震時，小林親自轉交賑災款，展現深厚人道關懷與對臺灣的情誼；其擔任首任經濟安全主管大臣時，強化對台科技合作，為雙邊半導體供應鏈韌性奠定新典範。

小林鷹之說，台海和平穩定，也攸關日本國家利益。台日之間有厚重情誼，兩國人民心靈相通，日本將持續與台灣深化合作，期待雙方攜手努力，共同守護區域的和平與穩定。

依據外交部新聞稿，小林一行在台期間將拜會賴清德總統、蕭美琴副總統，立法院長韓國瑜、總統府資政邱義仁、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、台北市長蔣萬安等人，就台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

日本 國防部 台日關係

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