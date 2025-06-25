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引發爭議 國防部：單純拍戰機起降並不違法

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
在機場附近經常可看到航迷帶著長鏡頭獵取目標，卻有部分其他民眾質疑是否為「情蒐」，引發爭議。圖／聯合報系資料照片（本圖中人並非此次新聞主角）
在機場附近經常可看到航迷帶著長鏡頭獵取目標，卻有部分其他民眾質疑是否為「情蒐」，引發爭議。圖／聯合報系資料照片（本圖中人並非此次新聞主角）

某網路軍事討論社團版主日前發文質疑，發現軍機場附近有人持長鏡頭相機拍攝戰機，可能是敵方人員情蒐，引發爭議。國防部顧立雄今天答覆民進黨立委林楚茵質詢時表示，軍事迷拍攝軍機起降不構成違法，但若特意拍攝營區內機敏處所，涉及偵察行為，足以影響軍事營區安全，就將違反預計8月1日上路施行的「軍事營區安全維護條例」。

顧立雄指出，國防部依據要塞堡壘地帶法公告的要塞堡壘地帶，全國只有22處，顯然是不足以因應。他說，國防部曾打算修訂要塞堡壘法，但立法院已三讀通過軍事營區安全維護條例，現在就會以該條例作為維護營區機敏的依據。

國防部法律事務司長沈世偉中將說，未來對於軍機場與軍民合用機場，其管制措施都會有相關公告，當地也會有標誌設置。如果已經公告不准進行拍攝、描繪等行為，未來會有相關罰則。若在營區外對營區內測量、錄影、攝影、描繪等偵查行為，影響軍事營區安全，也有罰則。

林楚茵問，營安條例已於前年底三讀通過，何時上路施行。顧立雄表示，國防部曾與行政院溝通，行政院表示還有三個子法要公告，預計今年8月1日施行。

顧立雄 機場 國防部

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