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漢光軍演召集2萬2000名後備軍人 教召令已送達

中央社／ 台北25日電

國軍年度重要軍演「漢光41號」實兵演習將於7月9日至18日舉行。國防部長顧立雄今天表示，漢光軍演將會召集2萬2000餘名後備軍人。另據了解，搭配漢光軍演進行的「同心35號」後備動員演習，教育召集令已送達後備軍人手中。

立法院外交及國防委員會今天上午處理院會交付國防部、外交部、僑務委員會主管預算凍結案等案，邀請國防部長顧立雄列席備詢。

民眾黨立委林憶君質詢時，關切今年漢光軍演期間，將教召多少名後備軍人，以及有多少後備軍人實際參與漢光軍演，還是在召集處就地訓練。

顧立雄表示，後備軍人召集之後，就進入他們作戰地境內的相關戰術位置，這次召集人數高達2萬2000名，其中陸軍步兵206旅是進行全旅動員，最主要驗證一個後備旅召集後，需要多少時間進行「臨戰訓練」，就是指後備軍人從教召後，要花多久時間恢復到原有戰力，因為這和防衛作戰計畫有很大的連動性，所以必須要做實兵驗證。

顧立雄進一步表示，這2萬2000名後備軍人都會參與漢光演習，包含編實動員與相關的擴編動員。

軍方官員指出，搭配漢光軍演進行的「同心35號」後備動員演習，教育召集令已送達後備軍人手中，相關動員包含編實動員與擴編動員，編實動員是指由後備軍人充足各常備部隊的編現差額，擴編動員是指平常只有幹部的後備部隊，透過後備軍人擴編充足。

軍人 漢光演習 國防部

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