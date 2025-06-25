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海鯤艦實施海測 海軍：分階段進行潛航與作戰測試

中央社／ 台北25日電

國造潛艦原型艦海鯤艦17日首次進行浮航測試，海軍參謀長邱俊榮今天表示，海鯤艦會先做3、4次海上浮航測試，進行裝備調整、調校，然後進行深度50公尺的潛水試航，再進入深度200公尺的深水測試，加上必要的作戰測試，規劃9月30日完成海上測試。

國造潛艦原型艦海鯤艦已於6月14日在高雄港灣內實施航行測試，17日首次進行浮航測試，台船表示，已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。

立法院外交及國防委員會今天上午處理院會交付國防部、外交部、僑務委員會主管預算凍結案等案，邀請國防部長顧立雄列席備詢。

國民黨立委徐巧芯在質詢時詢問海鯤艦接下來的海測階段，列席的海軍參謀長邱俊榮表示，目前海鯤艦正在做海上測試，先做海上浮航測試，基本上會做3、4次之間，實際會以驗測標準是否達到，在海上浮航測試後會進行裝備調整、調校，包含塢內的必要工程，再接續後面的潛水測試。

邱俊榮指出，預期潛水測試的深度大概是50公尺，完成潛水試航之後，會進入深水200公尺左右的要求規範，完成這三樣測試後，還會加上必要的作戰測試來完成全部的海上測試。

徐巧芯詢問作戰測試是否也包括潛艇上的武器裝備測試，邱俊榮回應說是，並表示原先期程規劃是在9月30日完成海上測試，交艦依照合約是11月份。

有關後續艦的簽約情況，邱俊榮表示，感謝立院支持能夠繼續推動，已經跟台船在上半年完成簽約。

徐巧芯說，民進黨立委所提的主決議，要求海鯤艦完成海測後才能動支後續艦預算，以及立法院通過凍結一半的潛艦後續艦預算，詢問是否有影響後續艦的簽約。

邱俊榮回應，簽約部份台船就可以跟次合約裝備商實施細部簽約，可以確認後續商源、機具整備，付款的時間會在今年完成海測後再動用，而簽約跟其他必要費用大概是新台幣2億元，台船船廠費用大概17億元，加起來總計19億元。

徐巧芯指出，目前已經簽約兩艘後續艦，但還沒支付，是因為錢沒有到位無法動支，還是因為要完成海測通過後始得動支的決定。國防部長顧立雄表示，之前他有說過，等海測通過後再動支。

邱俊榮 海鯤 國防部

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