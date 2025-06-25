南竿53據點旁發現未爆彈 馬防部執行爆燬作業

6月17日中科院舉辦的國內廠商無人水上載具公開動態展示，又被稱作快奇比武。這次難得乘坐中科院的光榮之星，近距離觀看動態展示的過程。不過在海上找尋快艇的驚奇，沒回去再看船廠內轉播的畫面，還真不知道自己看到了些什麼。

2025-06-25 11:15