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CNN指國軍訓練與實戰脫節 顧立雄：紮實入伍訓感受已不同

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
針對北約秘書長呂特警示共軍93大規模閱兵動機不單純，國防部長顧立雄（中），表示閱兵主要是展示成分居多，國軍依然會維持戰備因應各種情況。記者曾原信／攝影
針對北約秘書長呂特警示共軍93大規模閱兵動機不單純，國防部長顧立雄（中），表示閱兵主要是展示成分居多，國軍依然會維持戰備因應各種情況。記者曾原信／攝影

美國有線電視新聞網（CNN）報導指，台灣面臨中國大陸的威脅，士兵卻未做好充分準備，訓練內容老舊、與實戰脫節。對此，國防部顧立雄今（25）日表示，務實訓練是提升官兵士氣的基礎。相關入伍訓練已經越來越紮實。歡迎大家務必要來依照相關服兵役義務接受紮實的訓練，一定會有不一樣的感受。

立院外交及國防委員會今天繼續處理院會交付113年度中央政府總預算解凍案，顧立雄於會前受訪，媒體詢問CNN報導稱藝人逃兵扯出國安危機，台灣軍事訓練多與實戰訓練無關。顧立雄回應說，相關的入伍訓練已經愈來愈紮實，歡迎大家務必要服兵役義務，來接受紮實的訓練，一定會有不一樣的感受。

針對北約秘書長呂特（Mark Rutte）警示共軍93大規模閱兵動機不單純。顧立雄也說，閱兵是一種展示，但真正戰力不在展示，透過紮實的訓練、實戰化的訓練、新式裝備的獲得，運用應有的戰略、戰術層級來遂行防衛作戰的任務。同時，也要密切關注共軍可能侵台的手法，這些才是真正需要關注的。

媒體詢問中共將邀退將參加9月3日閱兵，顧立雄回應說，是中華民國率領打贏抗戰，不是中華人民共和國，無庸置疑；對於中共統戰伎倆分化國人團結，退役老兵要警惕，國防部當然希望退役官兵不要受到誘惑。

顧立雄說，國防部也會舉辦一系列活動，主軸就是反侵略，會邀請還退役老兵或是遺屬來參與，來表達反侵略決心。

顧立雄 老兵 國防部

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