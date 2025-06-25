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中國邀國軍老兵紀念抗戰 顧立雄：統戰伎倆分化台灣

中央社／ 台北25日電

中國紀念抗戰勝利活動，將邀請國民黨抗日老兵前往觀禮。國防部顧立雄今天說，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，無庸置疑，而中國一貫用統戰伎倆分化台灣社會的團結，希望民眾及退役官兵有所警惕，不要受中國誘惑。

中國官方24日表示，為紀念抗戰勝利80週年，9月3日舉行閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮，也邀請有關國家領導人、前政要、高級別官員。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付國防部、外交部、僑務委員會主管預算凍結案等案，邀請顧立雄列席備詢。

對於中國邀請國民黨抗日老兵赴中觀禮，顧立雄會前受訪表示，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，而非中華人民共和國，這無庸置疑。中國一貫用這種統戰伎倆分化台灣社會的團結，呼籲退役官兵要有所警惕。

顧立雄指出，中國一貫用這種認知戰、輿論戰分化台灣，希望民眾及退役官兵不要受中國誘惑。屆時國防部也會舉辦「反侵略、護家園」等一系列相關活動，邀請退役官兵及烈士遺族參與，表彰反侵略的決心。

顧立雄表示，閱兵是一種展示，但軍隊真正戰力並不在這種展示，國防部會著重通過紮實且實戰化的訓練、新式裝備的獲得，並運用戰略、戰術層級的戰法，遂行防衛作戰任務，並密切關注共軍可能使用的侵台手法，這才是國防部真正關注的。

漢光41號實兵演習將在7月實施，顧立雄指出，漢光實兵演習從5天4夜擴展到10天9夜，從灰色地帶侵擾一直到國土防衛的縱深防禦持久作戰，透過過去相關的兵推，還有聯合作戰的關鍵行動要領，在漢光演習中驗證。

顧立雄表示，漢光演習是屬「國家團結月」的一部分，會訴求國家要團結，彰顯要有充足的準備，台灣才會更安全。

媒體詢問，外媒報導台灣人逃避兵役，暴露義務役訓練不足的問題。顧立雄指出，相關的入伍訓練已經越來越紮實，務實的訓練是官兵提升士氣的基礎，請役男務必依照服兵役的義務接受紮實的訓練，相信會有不一樣的感受。

對於部分立委擬提修法，台灣人如果入中國籍可免服兵役。顧立雄表示，依法的義務不能免除，國防部對於這些役男入伍服役後，會注意狀況，並不得從事機敏性工作，這是目前國軍的做法。

有關海鯤艦海測，顧立雄指出，海測還要進行一段時間，國防部會在力求安全的情況下，將海測期間發現的缺改進行調校，等海測通過後，再提出相關預算解凍案。

顧立雄 漢光演習 國防部

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