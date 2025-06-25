大陸海軍快速擴張 美國海軍：估2030年增至435艘軍艦

中東局勢緊張，美軍陸續調動航母打擊群從印太地區支援中東，海軍代理作戰部長基爾比（James Kilby）24日表示，美國海軍具備靈活度，可以在必要時迅速部署印太；基爾比也指出，中國海軍快速擴張，預計2030年增至435艘軍艦。

美國聯邦參議院撥款委員會國防小組召開海軍預算聽證會，有參議員對美軍陸續將航母調離印太，包括去年調離航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln）前往支援中東行動，如今又將「尼米茲號」（USS Nimitz）和「福特號」（USS Gerald R. Ford）部署中東，如何向美國盟友保證美國仍密切關注印太。

基爾比表示，如果決定調整航母部署，派遣打擊群前往印太，海軍可以在很短的時間做調整，指海軍艦艇都訓練有素，隨時待命。

基爾比也提到，中國快速擴張軍事現代化能力，不斷強化中國海軍的變革能力，目標與美國海軍抗衡；基爾比指出，中國海軍在短時間內擴大規模，預計今年將達到395艘軍艦，並在2030年增至435艘。

基爾比表示，解放軍海軍愈來愈頻繁地在第一島鏈外活動之際，中國持續以強勢態度動用海軍力量施壓鄰國，在南海主張非法領土聲索。為了支持海軍擴大行動範圍，中國擴建海外後勤與基地基礎設施，以強化軍事力量投射與持續作戰的能力；基爾比並認為，中國欲取代美國成為全球主導力量的野心相當明確。