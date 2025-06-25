中共43機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

「閃兵11人」紅到國外去！CNN近日專題報導台灣兵役醜聞，直言台灣在面對中國威脅升高的當下，兵役制度卻未能有效培養實戰戰力，令人憂心。其中，CNN特別點名男星王大陸，指出他因電影《我的少女時代》走紅，卻在本案中被控支付360萬元，偽造高血壓診斷書逃避兵役。

2025-06-24 17:05