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中共43機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北25日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機37架次，其中34架次逾越海峽中線進入台灣西南及東南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共43機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時45分至昨天晚間6時5分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及無人機，其中2架次逾越台灣海峽中線，部分共機逾越海峽中線後進入台灣西南空域，並飛行至台灣東南空域。

國軍於昨天上午8時30分至昨天晚間9時15分，在台灣西南空域偵獲中共31架次主、輔戰機及直升機；並於昨天下午3時至昨天晚間6時30分在台灣東南空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

海峽中線 國防部 中共

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