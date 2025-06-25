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午夜重錘對台啟示 薛瑞福：川普在極端情況下願動武

中央社／ 華盛頓24日專電

美軍突襲伊朗核設施，將對台灣產生何種戰略影響，於川普1.0擔任印太安全事務助理部長的薛瑞福今天表示，川普是外界眼中避免捲入戰爭的總統，這項空襲行動表明川普在極端情況下仍願動武，可能向中國傳遞相關訊號。

美國總統川普（Donald Trump）21日一反不介入海外衝突的政見，拍板發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），空襲伊朗3處核設施。薛瑞福（Randall Schriver）上午接受中央社採訪，談空襲行動對台灣及印太情勢的影響，以及對本月「台海防衛兵推」的看法。

薛瑞福受訪時，由於以色列及伊朗似乎未完全停火，他認為要評判任何影響前，都必須將「美國會在多大程度上進一步介入，或者這可能需要多少時間、精力和資源」納入考量，目前下定論仍太早。

但他表示，「午夜重錘行動」顯示，川普這位常被形容為避免衝突、不喜歡美國捲入無止盡戰爭的總統，願意在極端情況下動用軍事力量，這可能向中國傳遞訊號，表明在某些情況下他會動武，相信中國正在研究這些行動並試圖理解意涵。

薛瑞福說，川普本身的言語也強化「戰略模糊」這一傳統立場，這也許會產生某種嚇阻效果。但若當前這場衝突最終需要川普投入更多時間、精力和美國軍事資源，也可能適得其反。

薛瑞福受訪的同日，聯邦參議院撥款委員會國防小組成員也對海軍提出對調度印太軍艦前往中東的疑慮。海軍代理作戰部長基爾比（James Kilby）回應，海軍優勢在於靈活度。如果決定調整部署，派遣航艦打擊群前往印太，「我們可以在很短的時間內辦到」，而且這些艦艇都訓練有素，隨時待命。

本月在台北舉行的「台海防衛兵推」方面，「台灣組」首日在應對中國攻占東沙島、公務船舶進犯台灣領海12浬時毫無作為，引發討論。薛瑞福對中央社指出，台灣有權捍衛12海浬的主權領海。

「我理解情勢很複雜，因為許多國家沒有與台灣建交，但根據我們（美國）自己的法律，我們承認台灣確實擁有權利，確實擁有對其資源的權利。」

薛瑞福表示，如果中方進入台灣12海浬的範圍，是非常挑釁又危險的行為，台灣有權回應，而回應可以是節制、謹慎的（measured）。

至於何種回應可稱為節制，薛瑞福指出，台灣軍隊不需要真的發射地對空飛彈，可以用軍方術語所說的「照射目標」，也就是使用火控雷達鎖定對方。共軍會知道自己被照射，這等於是在傳遞一個訊號：「我們有能力擊落你，但我們選擇不這麼做」。

他說，台灣還可以派出戰機攔截，及進入防禦位置等，都是不需要實際對中共軍機開火下可採取的行動。

台灣予以回應後，美方是否支持，薛瑞福說，這向來是政治決定，要視具體情況而定，但他相信美國人民會理解台灣捍衛12海浬範圍的利益。

薛瑞福 美國 川普

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