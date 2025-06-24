閃兵11人紅到國外去！ CNN專題報導台灣兵役醜聞：學不到實用技能

「閃兵11人」紅到國外去！CNN近日專題報導台灣兵役醜聞，直言台灣在面對中國威脅升高的當下，兵役制度卻未能有效培養實戰戰力，令人憂心。其中，CNN特別點名男星王大陸，指出他因電影《我的少女時代》走紅，卻在本案中被控支付360萬元，偽造高血壓診斷書逃避兵役。

以男子陳志明為首的閃兵集團，涉嫌收費替藝人王大陸等24名役男，偽裝高血壓假象逃避兵役，遭檢方起訴。台灣國防安全研究院副研究員鐘傑告訴CNN：「讓他們放棄的不是訓練帶來的疲憊，而是浪費時間的感覺。服役期間的大部分時間都用於執行雜務，與戰鬥無關。」

CNN也引述曾在台灣參與訓練的美國前海軍陸戰隊軍官邁克·亨澤克（Mike Hunzeker）指出：「在台灣服兵役學不到實用技能，只是打幾發子彈、聽課、除草、站哨，與專業軍隊相去甚遠。」

根據內政部統計，涉嫌妨礙兵役的案件數從2021年的309起，增加至2023年的553起。雖無官方逃兵數據，但相關案件明顯上升。CNN指出，前總統蔡英文於2016年上任後即承認兵役制度存在問題，並呼籲推動全面改革，避免人力浪費與低效率。

為因應中國軍事壓力，台灣自2024年起已將義務役期由原先的四個月延長為一年，並增強訓練內容，例如增加實彈演練與現代戰術科目。國防部則聲明表示：「服兵役是憲法規定的公民義務，任何試圖以任何方式逃避徵兵的行為都應受到譴責並受到法律制裁」，並強調延長後的一年期訓練，可涵蓋入伍、駐紮、專業化、基地訓練和聯合演習。

CNN指出，軍事分析人士認為，台灣要重建社會對徵兵制的信心，除了改革教學內容與制度現代化，也需進行文化轉型，讓服兵役不再只是象徵義務，而是為實戰準備的重要一步。隨著台海情勢持續緊張，台灣的兵役制度能否真正轉型，也將成為國防改革關鍵觀察指標。