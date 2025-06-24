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同心35號教召令發布 部隊因應編現不足將演練缺員補實

同心35號教召令發布 部隊因應編現不足將演練缺員補實

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍漢光41號演習實兵操演下（7）月舉行，搭配後備部隊動員的「同心35號」演習，已向全國參演的兩萬餘名後備軍人發出教召令。圖/讀者提供
國軍漢光41號演習實兵操演下（7）月舉行，搭配後備部隊動員的「同心35號」演習，已向全國參演的兩萬餘名後備軍人發出教召令。圖/讀者提供

國軍漢光41號演習實兵操演下（7）月舉行，搭配後備部隊動員的「同心35號」演習，已向全國參演的兩萬餘名後備軍人發出教召令。此次後備部隊除有陸軍206旅實施動員成全旅動員外，各重點主戰部隊也將因應部隊缺員或模擬戰耗，演練缺員補實。

國防部規畫，今（2025）年度漢光41號實兵操演，將從7月9日實施至7月18日，演習期間長達10天9夜之久，期間將搭配「同心」、「自強」演習全面驗證三軍防衛作戰、民防體系。應召後備軍人須於7月5日向各召訓部隊完成報到。

日前一名在街頭自拍直播，卻遭到綠委「檢查」的特戰部隊退伍軍人，就曾表示要去警局領取教召令。全動署與後備指揮部近期已寄發「同心35號」演習後備軍人動員教召令。後備軍人操演內容除有全旅動員進駐北部海岸防區，藉由實戰化臨戰訓練，磨練召員戰術作為、聯合作戰能力，以提升後備戰力，有效支援軍事作戰任務外，各主戰部隊也各自按人員專長實施缺員補實等作業。

動員編成是以現有常後備部隊，在緊急狀況或戰前，依動員計畫，將主戰部隊編現缺員，實施缺員補實或將擴編動員部隊編成。由於國軍志願役部隊目前普遍處於編現比不足80%情況，若遇到戰事開打，部隊就必須實施缺員補實，由後備軍人補實戰鬥部隊缺員。

國軍過去的計畫性立即戰備操演中，僅動員現有實兵，但並未實施應急備戰戰力補充的作為。此次漢光實兵除後備部隊演練全旅動員外，常備部隊也要演練缺員補實，包括關指部等各重點接戰單位，召訓各專長後備軍人將向主戰部隊報到，補實缺員，讓主戰部隊以充足的現員兵力進入戰術位置，完成各項人員、裝具、指管整備。

退伍軍人 演習 國軍

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