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內政部公布3項7月新制 大型建物防空避難設備將納安檢

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

7月將至，內政部今天盤點即將上路的3項新制，包括殉職警消等人員免費使用公立殯葬設施、建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，以及私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制。

針對3項7月新至，包括殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務的人員，免費使用公立殯葬設施。內政部說，殯葬管理條例新法規定，現已函請行政院定自今年7月1日施行，也將持續督促各地方政府配合修正相關自治法規或以專案方式處理。

另為推動防空避難設施稽查整合作業，內政部指出，奉國家安全會議決議指示，自7月1日起，建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，提升並完善建築物附建防空避難設備的使用安全，並配合警政單位避難演練，提升民眾應對危機的能力。

內政部指出，現階段實施範圍為容納500人以上的場所，進出口通道應保持暢通、避免積水、不得妨礙避難，並具備基本照明設備，在防空演習、戰事發生或將發生時由國防部發布管制疏散命令後可進入避難；不合格案件將送請警政單位，依防空疏散避難設施建檔作業要點第9點辦理，若涉違反公寓大廈管理條例及建築法，也會依法處理。

此外，在私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費新制方面，內政部說，依據修正公布的殯葬管理條例規定，刪除殯葬設施經營管理基金制度，私立公墓、納骨塔業者向消費者收取的管理費，應分別開設「日常支出」及「急難支出」專戶專款專用，也課予業者應就設施內建築物強制投保義務，以及明定設施無業者經管時的管理費專戶移轉及代管程序，讓消費者權益保障更周延。

內政部表示，配套子法「殯葬管理條例施行細則」、「私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶管理辦法」及「骨灰（骸）存放單位使用權買賣定型化契約應記載及不得記載事項」也將自7月1日起同步實施，提升殯葬服務品質與管理效能。

建築 公墓 內政部

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