「國家團結月」正式啟動 打造全社會防衛韌性防線

總統府全社會防衛韌性第四次委員會將於26日登場，據了解，繼第三次委員會移師台南進行實地演練，第四次委員會主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習如何彼此結合與呼應，並定錨7月為「國家團結月」，扣合核心概念「有準備更安全」，盼團結國人、團結國家，深化台灣的社會與民主韌性。

此次「國家團結月」主視覺由國防部軍聞社操刀，國軍弟兄姊妹除外，包括警、消、醫、護也一同入鏡，象徵軍民整合的「全社會」投入，展現國家團結的意象。

時程上，6月26日全社會防衛韌性委員會，將聚焦討論漢光演習與城鎮韌性演習如何相互結合，面向民間委員說明溝通、交換意見。緊接著7月1日由國防部召開記者會，說明漢光整體規劃，內政部再接續7月2日召開記者會，說明搭配漢光演習，城鎮韌性防空避難演習相關規劃，為「國家團結月」揭開序幕。

主視覺上方有一個小標和附標，中文是「國家團結月」，英文則是「Team Taiwan, Stronger Together」。

「Team Taiwan」現在已經是一個廣為使用的詞彙，不論是在棒球或其他國際賽事中；「Team Taiwan」則幾乎已成為台灣人的共識；「Stronger Together」則是透過團結一致，讓我方實力更堅強，更能保護自己、避免任何潛在衝突的發生。這次的海報也設計了多種版本，會在7月1日國防部記者會後陸續展開宣傳。

透過漢光演習和城鎮韌性演習的結合，以「國家團結月」為核心基底，凸顯軍民整合團結的意象，直指「保衛國家並不只是軍人的責任，台灣社會每一位民眾都可以扮演保護自己和協助社會的角色」，就是全社會防衛韌性的精神。

透過演訓，包含軍方、非軍方部門的演練，共同表達台灣人非常堅強的防衛意志，以及保護自我的決心，台灣社會整體往這個方向推動努力，也是國際社會非常期待看到的。