快訊

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

從呼聲高到官司纏身！林岱樺遭起訴身型消瘦 「市長夢碎」競選團隊幾乎崩解

「國家團結月」正式啟動 打造全社會防衛韌性防線

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國家團結月主視覺。總統府／提供
國家團結月主視覺。總統府／提供

總統府全社會防衛韌性第四次委員會將於26日登場，據了解，繼第三次委員會移師台南進行實地演練，第四次委員會主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習如何彼此結合與呼應，並定錨7月為「國家團結月」，扣合核心概念「有準備更安全」，盼團結國人、團結國家，深化台灣的社會與民主韌性。

此次「國家團結月」主視覺由國防部軍聞社操刀，國軍弟兄姊妹除外，包括警、消、醫、護也一同入鏡，象徵軍民整合的「全社會」投入，展現國家團結的意象。

時程上，6月26日全社會防衛韌性委員會，將聚焦討論漢光演習與城鎮韌性演習如何相互結合，面向民間委員說明溝通、交換意見。緊接著7月1日由國防部召開記者會，說明漢光整體規劃，內政部再接續7月2日召開記者會，說明搭配漢光演習，城鎮韌性防空避難演習相關規劃，為「國家團結月」揭開序幕。

主視覺上方有一個小標和附標，中文是「國家團結月」，英文則是「Team Taiwan, Stronger Together」。

「Team Taiwan」現在已經是一個廣為使用的詞彙，不論是在棒球或其他國際賽事中；「Team Taiwan」則幾乎已成為台灣人的共識；「Stronger Together」則是透過團結一致，讓我方實力更堅強，更能保護自己、避免任何潛在衝突的發生。這次的海報也設計了多種版本，會在7月1日國防部記者會後陸續展開宣傳。

透過漢光演習和城鎮韌性演習的結合，以「國家團結月」為核心基底，凸顯軍民整合團結的意象，直指「保衛國家並不只是軍人的責任，台灣社會每一位民眾都可以扮演保護自己和協助社會的角色」，就是全社會防衛韌性的精神。

透過演訓，包含軍方、非軍方部門的演練，共同表達台灣人非常堅強的防衛意志，以及保護自我的決心，台灣社會整體往這個方向推動努力，也是國際社會非常期待看到的。

軍人 漢光演習 國防部

延伸閱讀

影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量

模擬戰爭地震複合災難爆發應變 嘉市動員演習

7月漢光演習結合城鎮韌性 各縣市將演練戰災救援1小時

金門城鎮韌性演習強調實兵實景 模擬戰時災難場景

相關新聞

漢光演習將登場 全社會防衛韌性委員會先討論與民結合

全社會防衛韌性第四次委員會將於周四（26日）登場，據了解，本次會議主軸將在上次在台南實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮...

14共機艦在台海周圍活動 國軍嚴密監控應處

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，其中3架次逾越中線進入西南及東南部空域，及共艦9艘，總計1...

蔣經國日記／愛女私定終身 造成蔣經國與俞大維生嫌隙

蔣經國貴為蔣中正之子，曾經權傾一時，對於兒女親情關懷，與尋常人家毫無二致，對掌上明珠蔣孝章，更是關愛備至。蔣孝章負笈美國，學業尚未完成，不顧父母反對，與俞揚和私定終身，讓蔣經國夫婦有段時間身心備受煎熬，也造成蔣家與俞家嫌隙。蔣經國後來雖然釋懷，但他為人父親的情感面，外人無從知道他在治國之外，對於家庭的牽掛，只能透過他留下的日記體會到。

追求品質 陸航攻擊直升機當年棄買德國貨

一九九三年十一月十五日，陸軍展示剛返國的AH-1W「超級眼鏡蛇」與OH-58D「奇歐瓦戰士」兩款直升機。接下來幾年演習中...

陸航建軍史話 高華柱回憶昌平演習墜機驚險

陸軍航空隊明年即將迎來七十大壽，現有各型直升機超過百架，但比起空軍低調許多，民間研究也較少。前陸航指揮官徐春林之子徐仲傑...

陸航建軍故事／國軍攻擊直升機 當年差點買了德國貨

1993年11月15日，李登輝總統南下台南歸仁，主持陸軍剛接收的AH-1W「超級眼鏡蛇」與OH-58D「奇歐瓦戰士」兩種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。