漢光演習將登場 全社會防衛韌性委員會先討論與民結合

全社會防衛韌性第四次委員會將於周四（26日）登場，據了解，本次會議主軸將在上次在台南實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習如何彼此結合與呼應，定錨7月為國家團結月，扣合「當台灣社會準備越充足，國家就更安全」的核心概念，盼團結國人、團結國家，深化台灣的社會與民主韌性。

全社會防衛韌性第三次委員會於3月27日在台南舉行實地演練，想定複合式災難場景，驗證中央、地方與民間的應變能力。

而漢光演習先前已完成高階幹部圖上兵推及電腦輔助指揮所演習，實兵演練將在下月9日至18日舉行，將結合城鎮韌性演習，在台北、台中和台南舉行防空避難演練，屆時將採同一套情境想定，漢光演習著重在軍的部分，而城鎮韌性的防空演習，則著重在民的部分如何應對。

據了解，全社會防衛韌性第四次委員會主軸將在前次台南演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習如何彼此結合呼應，定錨7月為「國家團結月」。

之所以稱為國家團結月，據了解，意在凸顯軍民整合團結的意象，強調「保衛國家並不只是軍人的責任，台灣社會每一位民眾都可以扮演保護自己和協助社會的角色」，這就是全社會防衛韌性的精神；透過演訓，包含軍方、非軍方部門的演練，共同表達台灣人非常堅強的防衛意志，以及保護自我的決心，台灣社會整體往這個方向推動努力，也是國際社會非常期待看到的。

據指出，此次國家團結月主視覺由國防部軍聞社操刀，國軍弟兄姊妹除外，包括警、消、醫、護也一同入鏡，象徵軍民整合的全社會投入，展現國家團結的意象。

有關時程安排，據了解，全社會防衛韌性委員會6月26日將聚焦討論漢光演習與城鎮韌性演習如何相互結合，對民間委員說明溝通、交換意見；緊接著7月1日由國防部舉行記者會，說明漢光整體規畫；內政部再接續7月2日召開記者會，說明搭配漢光演習，城鎮韌性防空避難演習相關規畫，為國家團結月揭開序幕。