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追求品質 陸航攻擊直升機當年棄買德國貨

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

一九九三年十一月十五日，陸軍展示剛返國的AH-1W「超級眼鏡蛇」與OH-58D「奇歐瓦戰士」兩款直升機。接下來幾年演習中，它們的偵搜與攻擊能力，給陸軍極大的觀念衝擊。然而國軍對戰鬥直升機的追求，早在十多年前就開始，當時由於美方拒絕出售，我方差一點透過商售模式，採購西德的BO105直升機。

一九六○年代後半，鑑於美軍越南戰場的經驗，國軍決心也建立空中機動突擊能量，由航發中心（漢翔前身）與美國貝爾公司簽約，生產一一八架UH-1H直升機。國軍在UH-1上加裝火箭莢艙，但飛機本身性能與火力，都和專業機種相去甚遠。

此時正逢中美斷交，美國售台武器限制極嚴，難以由正式軍售管道取得新式直升機，只能尋求商售。一九八一至一九八四年，陸軍舉辦三次「龍馬演習」，邀請外商來台展示性能。參與評比的機種，包括美國貝爾二○六、休斯五○○ＭＤ，及西德ＭＢＢ公司的BO105。

龍馬演習評估顯示BO105性能最佳，然而身為使用單位的陸航認為，如能買到美軍制式AH-1，更優於以輕型通用直升機兼顧攻擊的BO105。陸總部與國防部接受建議，決定暫緩與德方簽約，先爭取AH-1。

出版「陸航建軍史話」的黎明文化董事長黃國明是資深直升機飛官。他回憶，陸航獲AH-1W與OH-58D，在軟硬體都是革命性提升。回想當初未「屈就」BO105，事後看是正確決定。

陸軍 越南 美軍 直升機 演習 國軍

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