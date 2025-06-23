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陸航建軍史話 高華柱回憶昌平演習墜機驚險

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國防部前部長高華柱首度談及昌平演習墜機意外始末。圖／聯合報系資料照片
國防部前部長高華柱首度談及昌平演習墜機意外始末。圖／聯合報系資料照片

陸軍航空隊明年即將迎來七十大壽，現有各型直升機超過百架，但比起空軍低調許多，民間研究也較少。前陸航指揮官徐春林之子徐仲傑近日完成「陸航建軍史話」一書，記述父親與叔伯前輩們的故事。曾任國安會秘書長、國防部長的高華柱也首度談及，當年陪同陸軍總司令于豪章遭遇墜機意外的始末。

一九七四年十二月廿七日，于豪章視導代號「昌平」的師對抗演習，兩架UH-1直升機卻相繼墜毀。現場唯一仍有意識的侍從官高華柱，不顧雙腿骨折，奮力求救召來支援。于豪章雖從鬼門關前搶回，但是下肢癱瘓，曾創下最年輕陸軍總司令紀錄的少壯將領，軍旅生涯提前告終。事件造成十三人死亡，包括六位將軍。在二○二○年參謀總長沈一鳴殉職前，是國軍高階幹部損失最慘重的空難。

高華柱回憶，于豪章原定廿六日視導演習，但因設宴款待赴美宣慰僑胞返國的陸光劇團，因此改至次日。廿七日天氣轉壞，一大早北台灣就籠罩雲霧中，改為搭車前往位於楊梅高山頂的演習統裁部。

昌平演習的統裁部配屬兩架UH-1作為行政用，總司令一行下一站，是到新竹新豐坑子口，此時天氣稍轉好，UH-1機員在詢問下表示可飛行，不料升空後相繼失事。于豪章搭乘的三二七號機，在觀音草漯墜地，機上十人死了六人；另一架三四七號機剛起飛就墜毀，七人全數罹難。

高華柱說，于豪章常搭直升機，對天氣很有概念，發現能見度極差，隨即指示返航或就地降落。由於機內噪音極大，須由高華柱告知身旁機工長，用頭盔麥克風轉達前艙，飛行員兩度回答「沒問題」。于又指示，先飛到沒有地障的海上，降低高度後再飛回沙灘降落。此時飛官也正往海邊飛行，但雲霧實在太低，還沒到達海岸就撞地。

陸軍調查發現，直升機平常貼地飛行，飛官慣於靠目視而非儀器飛行，遭遇惡劣天候應變力不足。人員訓練、助航設施、專機派遣模式改善，都成為後來檢討改進重點。

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