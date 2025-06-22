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陸航建軍故事／國軍攻擊直升機 當年差點買了德國貨

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
西德陸軍的BO105直升機，機身兩側是HOT反戰車飛彈。來台測試時配合我方需求，改掛美製拖式飛彈。圖／德國政府檔案照
西德陸軍的BO105直升機，機身兩側是HOT反戰車飛彈。來台測試時配合我方需求，改掛美製拖式飛彈。圖／德國政府檔案照

1993年11月15日，李登輝總統南下台南歸仁，主持陸軍剛接收的AH-1W「超級眼鏡蛇」與OH-58D「奇歐瓦戰士」兩種新式直升機的展示。兩種美軍現役直升機的引進，使得陸航部隊的戰力突飛猛進。然而國軍對戰鬥直升機的追求，早在建軍前10多年前就開始，而且原本的首選攻擊機種，並非AH-1，而是西德的BO105。

我國陸軍成立航空兵力超過一甲子，現役總兵力超過百架，然而坊間對陸航歷史的瞭解遠不及空軍。前陸航指揮官徐春林之子徐仲傑，近日撰寫「陸航建軍史話」，將陸航發展過程的故事娓娓道來，也補足許多外界一知半解的闕漏。出版者黎明文化公司，將於下周六舉辦新書發表會，將有多位陸航空地勤退伍官兵到場，見證自己經歷的歷史。

1956年，在美軍顧問建議下，陸軍成立輕航空隊，當時是操作定翼觀測機。1960年代中，陸航開始引進OH-6A「印地安小馬」觀測直升機。此時陸軍見到美軍在越南戰場大舉使用直升機，決心也建立空中機動突擊能量，由航發中心（漢翔前身）與貝爾公司簽約，生產118架UH-1H通用直升機。

美軍在越南戰場的經驗證實，直升機除了快速運兵，對地面打擊的威力也非常強大。國軍初期先在UH-1上加裝火箭莢艙，權充攻擊直升機使用，但是其火力與飛機本身性能，都和專業機種相去甚遠，因此仍積極爭取新機。

此時正逢中美斷交，美國售台武器限制最多的低潮期，難以正式軍售（FMS）引進，只能尋求商售。從1981至1984年，陸航先後舉辦三次代號「龍馬演習」的評比，邀請外商機種來台展示性能，包括以拖式飛彈攻擊地面目標等，參與評比的直升機包括美國貝爾206、休斯500MD，以及西德MBB公司的BO105。

龍馬演習的評估認為，在三架候選機種中，BO105具備雙發動機，安全性與飛行性能表現方面都最高。陸航打算採購40架BO105，然而國防部決定暫緩向德方下訂，仍然積極向美軍洽詢制式的AH-1眼鏡蛇直升機。因為AH-1是專為攻擊任務特別設計，在火力、防護力方面，又勝過以輕型通用直升機兼顧攻擊任務的BO105。

雖然我方努力爭取眼鏡蛇，在1980年代的華府政治氛圍下，出售先進攻擊直升機給台灣還是困難任務。然而有趣的是，1984年美方主動告知我方，願意以商售方式，出售3架波音234重型運輸直升機（美軍CH-47的民規版）。這筆交易頗有安撫台灣的成分，也知道台灣買到波音234必須投下財力與人力，短時間內無法再有餘力引進攻擊直升機。

國軍爭取先進戰鬥直升機的努力，直到1990年才傳出好消息。當年英國法茵堡航展，首度傳出美國將出2中隊的AH-1W與1中隊的OH-58D的消息。1992年2月，國防部才正式證實，AH-1W與OH-58D將於年內返國。事實上多花了一年，1993年11月15日，首批8架超級眼鏡蛇與4架奇歐瓦戰士，才向國人正式亮相。

現任黎明文化董事長黃國明，是陸航飛行員退伍。他表示，AH-1W與OH-58D的引進，不管是硬體裝備或軟體概念，對陸航都是革命性的提升。回想起國軍獲得攻擊直升機的歷程，黃國明表示，當初未採購BO105，事後看是很正確的決定，否則一旦資源被運用，就很難有機會獲得更進步的機種。

1993年11月15日，李總統赴陸軍台南歸仁基地視察，坐進AH-1W駕駛艙，豎起大拇指連聲稱好。圖／聯合報系資料照片
1993年11月15日，李總統赴陸軍台南歸仁基地視察，坐進AH-1W駕駛艙，豎起大拇指連聲稱好。圖／聯合報系資料照片
1993年11月15日，陸軍首度展示AH-1W攻擊直升機（遠）和OH-58D戰搜直升機（近）。圖／聯合報系資料照片
1993年11月15日，陸軍首度展示AH-1W攻擊直升機（遠）和OH-58D戰搜直升機（近）。圖／聯合報系資料照片
OH-6A是陸航第一代觀測直升機，比UH-1還先引進，1990年代初被OH-58D取代。圖／聯合報系資料照片
OH-6A是陸航第一代觀測直升機，比UH-1還先引進，1990年代初被OH-58D取代。圖／聯合報系資料照片
國軍的AH-1W超級眼鏡蛇直升機，短翼下掛載火箭莢艙。圖／聯合報系資料照片
國軍的AH-1W超級眼鏡蛇直升機，短翼下掛載火箭莢艙。圖／聯合報系資料照片
在AH-1W與OH-58D服役前，國軍以UH-1H通用直升機加掛火箭，權充攻擊任務。圖／聯合報系資料照片
在AH-1W與OH-58D服役前，國軍以UH-1H通用直升機加掛火箭，權充攻擊任務。圖／聯合報系資料照片
1994年，波音234直升機參加「僑泰演習」戰力操演。圖／聯合報系資料照片
1994年，波音234直升機參加「僑泰演習」戰力操演。圖／聯合報系資料照片

陸軍 美軍 眼鏡蛇 直升機 國防部

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