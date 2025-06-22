美轟炸伊朗核設施 陳冠廷：凸顯台美應深化軍事合作

美國正式參戰以伊衝突，更向伊朗核子設施發動攻擊，引發國際社會熱議。民進黨立委陳冠廷認為，此次軍事行動證明西方武器系統效能全面凌駕伊朗，突顯與美方軍事合作的重要性，台灣應重視採購相關驗證有效的系統，以獲取相關能力。

陳冠廷指出，美國此次軍事行動有效削弱伊朗的總體國防能力，展現美國絕對軍事科技優勢，也發揮震懾「動盪軸心」的戰略效應。他認為，美國正在拆解「動盪軸心」，對伊朗的軍事行動就是一個明確的例子。

針對可能的國際影響，陳冠廷提醒，中東情勢可能引發能源波動，呼籲中油等相關單位應做好因應措施，確保國內能源供應穩定。

陳冠廷特別強調，從最近幾次國際衝突可以非常明顯看出，使用俄國武器系統的極權國家，明顯無法應對西方武器系統。他表示，「看起來很多、很強、很大的極權國家，實際上卻是異常脆弱的。」

陳冠廷認為，此次事件再次證明西方武器系統的優越性，台灣應從中汲取經驗，持續深化與美國的軍事合作關係，並重視採購經過實戰驗證的有效武器系統，強化自身防衛能力。