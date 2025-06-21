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空軍人事調動 傳副司令曹進平將接掌漢翔
空軍副司令曹進平中將於今年4月1日退伍，其新職去向備受關注。最新消息指出，曹進平將於下月接任漢翔航空工業董事長。現任董事長胡開宏，也是空軍中將退伍，曾任副司令、國防部總督察長、副參謀總長。
近日其他空軍相關的高階將領調動：國防部總督察長章元勳中將（陸軍）退伍，將由現任空軍作戰指揮官盧建中中將接任，現任參謀本部通資次長鄧恩憐中將接掌作戰指揮部，通資次長由空軍司令部通資處長解駿山少將接任，晉升中將。鄧恩憐早年駕駛F-104，換裝幻象2000戰機後，曾擔任單機特技性能展示飛行官；解駿山則非飛官出身，而是專業通資背景。
副司令姜光華中將將於8月退伍，由防空飛彈指揮官劉孝堂中將繼任，防空飛彈指揮部則由參謀本部情報次長謝日升中將接掌。現任空軍督察長虞德忠中將，將接任情報次長，晉升中將。另外，現任司令部政戰主任董培倫中將，將與教準部指揮官顏有賢中將對調職務。
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