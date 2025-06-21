賴清德下令加強監控 俄陸學者：炒作航母威脅論為博取國際關注

針對賴總德總統以解放軍雙航母在第一、二島鏈間活動為由，下令加強對區域安全動態的監控，俄羅斯衛星通訊社就此採訪俄羅斯與大陸學者時，俄學者表示，台灣認為的這一威脅完全是臆想出來的。大陸兩岸時事評論員則表示，炒作航母威脅論是為了引起已被印巴及伊以衝突轉移的國際關注。

賴清德19日主持例行軍事會談指出，中共在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓並未因中東局勢而有所減緩。並因此裁示，國防部及國安團隊從現在起，全面強化對當前區域安全動態的監控。

俄新社對此指出，如果中國大陸在太平洋及更遠海域的活動確實威脅到台灣安全，那麼為什麼在航母戰鬥群出發前往公海10天後才做出回應？看來，台灣似乎正在上演另一場以「大陸威脅說」為主題的軍事政治鬧劇。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所副所長亞歷山大·洛馬諾夫教授在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，「台灣所認為的在這一地區的這一威脅完全是臆想出來的。」

他說，這一地區的實際情況正在發生變化，毫無疑問，中國正日益變得更強大，更具備擴大海域影響力的能力。此外，中國的政治優先事項和解決國際問題的方法與美國所想像的截然不同。中國航母戰鬥群與美國的不同，不會對任何國家發動攻擊，也不會對主權國家的安全程度構成威脅。對台灣現台當局來說，堅持漸進式台獨、堅持最大程度地疏遠大陸是其優先事項。因此，現階段台灣當局提出的問題與中國兩個航母戰鬥群無關，而是其現行政策與大陸開展全面對話的客觀需求不符。

他表示，台灣當局不是在解決與大陸的問題，它不是在保留現有的問題，就是在現有問題上製造新問題。通過加強作戰準備或加強對中國海軍行動的監視，是不能解決這些問題的。從長遠來看，這些問題只有通過對話，尋求相互理解及擴大兩岸在各領域的建設性合作才能得到解決。

兩岸時事評論員畢殿龍則受訪指出，台灣當局唯一且真正的出路是選擇讓兩岸相向而行，排除域外勢力的干擾，正視內戰衝突的遺留問題，最終實現和平解決兩岸分歧。

他說，這次賴清德炒作中國大陸雙航母威脅論，主要是基於以下三個層面的考量：第一，自中國武器在印巴衝突中通過實戰檢驗，取得優異成績後，台灣當局再也不能故作鎮定，因為他們深知自己無法正面對抗大陸的軍事壓力。台灣專家和學者也從印巴沖突看出，先前台灣當局欺騙民眾，認為自己有能力保護台灣安全、維護兩岸現狀的謊言；第二，目前美國內憂外患、自顧不暇，在這一背景下，島內的「疑美論」愈發嚴重。聲音越來越多；第三，印巴衝突和以伊衝突的爆發，正在轉移全球對台海局勢的關注。

畢殿龍表示，而這一關注的減少，讓台灣當局感到不安。只有在全天候的國際關注下，他們才能夠壯膽。所以為了引起國際關注，也為了做好隨時可能到來的兩岸衝突，台灣當局不得不繃緊神經，做好各種準備。炒作雙航母威脅論也成了他們為數不多的選擇。