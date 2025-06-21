【專家之眼】外籍軍艦穿臺海 日媒烏龍不可信

6月19日外交部針對英國皇家海軍巡邏艦斯佩艦(HMS Spey，P-234)穿越臺灣海峽發表聲明，將該艦於6月18日航經臺灣海峽，刻意定位成英國派遣皇家海軍，採取具體行動支持臺灣海峽為國際水域，並將該艦正常航行行動詮釋為維護航行自由。英國在臺辦事處則是在外交部發布聲明後，被動證實斯佩艦確實航經臺灣海峽，並且說明此項航行係完全依據並符合聯合國海洋法公約。

儘管筆者曾經多次指出，聯合國海洋法公約並無任何國際水域定義；而且國際水域用語僅出自美國海軍準則，並且在經過北京抗議後，美國海軍第七艦隊在發布其所轄艦艇航經臺灣海峽時，就已經不再使用國際水域來描述臺灣海峽。並且從去年年底開始，第七艦隊不再針對其所轄艦艇與戰機航行穿越臺灣海峽，專門發布新聞稿。但在綠營主政下之外交部，仍然堅持使用國際水域辭語，用以定位與描述臺灣海峽，顯然堅信維持如此論述相當政治正確。

隨後日本媒體共同社與《朝日新聞》開始加碼跟進順勢炒作，並且指稱依據日本政府官員透露，6月12日日本海上自衛隊驅逐艦高波號(JS Takanami，DD-110)曾經自東海海域進入臺灣海峽，並於當日穿越臺灣海峽後，駛向菲律賓與菲國在14日進行聯合軍事演習；日本媒體並且聲稱中國大陸東部戰區，在該艦穿越臺灣海峽時，派遣海空軍事儎臺進行全程監控。

儘管前述日本媒體相當擅於拼湊事實進行新聞炒作，但殊不知在6月12日通過臺灣週邊海域之日本海上自衛隊艦艇，實際上是驅逐艦伊勢號(JS Ise，DDH-182)以及驅逐艦涼月號(JS Suzunami，DD-114)。最重要的是前述兩艦係航經臺灣東部海域南下，而非穿越臺灣海峽。不知是否因為驅逐艦涼月號亦屬高波級驅逐艦，在艦型外貌上與高波號相似度極高，因此日本媒體才會隨意附會渲染報導，但卻不知細查資料，最後搞出此等烏龍爆料事件。

其實吾人必須理解，外籍機艦穿越臺灣海峽，中國大陸東部戰區都會循例檢派適當兵力，尾隨外籍機艦執行監控行動。本次英國皇家海軍斯佩艦航經臺灣海峽，在進入臺灣海峽前，解放軍056A型護衛艦泰安艦(舷號616)就已經如影隨形地跟隨斯佩艦行動，因此斯佩艦在穿越海峽全程，除共軍泰安艦外，中華民國海軍自然也會派遣兵力監控外籍艦艇，以及共軍艦艇穿越臺灣海峽航行活動軌跡。

筆者曾經多次撰稿說明，中國大陸對於外籍機艦依據國際海洋法公約，經過特定海域及空域，航經穿越臺灣海峽，其實並不反對亦無任何異議。但對於胡亂發布聲明，刻意曲解國際法條，就會採取積極與嚴厲態度表達抗議。

國際強權經過過去多年存心藉由高舉維護航行自由大旗，並且對準北京炮製子虛烏有指控，在臺灣海峽以及南海海域藉機生事，到最後卻無法取信國際社會後，已經在積極調整策略並且放低姿態，各國政府都不再運用軍事機艦航經臺灣海峽大做文章。

但是國際媒體卻仍然篤信此等題材，透過新聞報導仍有市場價值；因此儘管多個國家軍事機艦依然穿越臺灣海峽，但各國政府與軍事指揮層級，就不再特別發布套用許多冠冕堂皇法理辭藻之新聞稿，顯然就是因為此等論述並未受到南海周邊各國普遍認同，亦不接受區域以外歐美強權此種強辭奪理觀點。對此來說，臺灣可能是唯一例外，政府高層仍願繼續吞服西方媒體所餵食政治搖頭丸。

其實到目前為止，日本政府從未證實2024年9月25日，日本海上自衛隊驅逐艦漣號(JS Sazanami，DD-113)以及2025年2月上旬，日本驅逐艦秋月號(JS Akizuki，DD-115)確實曾經如媒體所指稱，在執行任務時穿越過臺灣海峽。從日本政府刻意保持緘默，如此低調態度顯然就是與北京存在相當默契。

假若認真去解讀東部戰區針對外籍機艦穿越臺灣海峽發布新聞稿時間節點，吾人將注意到，通常其內容都是在被動回應外籍軍艦航經臺灣海峽動態曝光；而且新聞稿論述重點都是針對外國政府或是媒體曲解此等軍事機艦穿越臺灣海峽原始性質，但卻不是這些軍事儎臺航經臺灣海峽所應有之法理權利。

外交部執意要以政治宣傳手法，刻意將外籍軍事機艦基於正常航行需求，穿越臺灣海峽內特定海域以及空域，詮釋成外國政府派遣軍事機艦維護臺灣海峽為國際水域地位以及海峽內海空航行自由，甚至引申成為支持臺灣海峽為國際水域。對照各國政府主管部會不願配合演出發表聲明，最後都是駐臺代表機構被迫證實其軍事機艦確實航經臺灣海峽，其實早就逐漸淪為自我欺騙夢魘般反覆念咒之政治信念，最後是否會變成國際笑柄，確實是存在風險！