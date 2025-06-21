美太平洋艦隊司令：美軍嚇阻任務包含台灣

美國太平洋艦隊司令柯勒日前在美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）第十五屆南海會議中，發表主題演說時提到，該艦隊的任務是與美國西太平洋盟友及夥伴密切合作，以嚇阻侵略行動，並在必要時於戰鬥中取勝，「這項嚇阻任務適用於整個區域，包括南海和台灣」。

柯勒說，中國大陸正尋求區域霸權，在南海部署更多軍力，並採取越來越具侵略性的戰術；現有兩個航艦打擊群正在太平洋執行任務，尼米茲號近幾月來一直在南海及周邊地區執行任務，喬治華盛頓號則在西太平洋巡邏。

的黎波里號兩棲突擊艦正航向日本佐世保海軍基地新母港，美利堅號準備參加在澳洲近海舉行的美澳雙邊軍演「護身軍刀」。

柯勒承認中國海軍迅速擴張，反映出北京很可能意圖將軍力延伸至第一島鏈與第二島鏈外。中國正打造一支具全球規模作戰能力的海軍，並似乎有意在中東等遠離本國海域的地區執行任務。

日本外務省智庫日本國際問題研究所研究員小谷哲男說，日本正推動「單一戰區」概念，將東亞四大衝突點視為一項重大挑戰，以促使盟國共同應對；若缺乏台灣參與，印太國家無法確保台海、東海和南海的和平穩定。但在「一中」政策下，各國與台灣進行軍事合作時面臨困難。

小谷並呼籲，應邀台灣以觀察員身分參加「肩並肩演習」、環太平洋軍演及其他聯軍，好讓區域內國家的部隊能與台灣軍方交流。