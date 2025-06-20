沙烏地國營媒體：74架共機繞飛台海似有異常

中共軍機在過去36小時內出動74架繞飛台灣周邊，沙烏地國營媒體報導，在地區緊張局勢持續加劇背景下，「74」這一數字異常大，但尚不清楚中國派出大量戰機是否與英國艦艇航行台灣海峽有關。

沙烏地阿拉伯國營媒體「阿拉伯衛星電視台」（AlArabiya）20日報導，中國19日至20日向台灣派出74架戰機和6艘軍艦，其中61架戰機飛越過非正式劃分兩岸的台灣海峽中線。

報導強調，在地區緊張局勢持續加劇的背景下，「74」這一數字異常大。

報導還說，中國視台灣為其領土，並利用此類部署來宣揚，其包圍甚至可能入侵這個自治島嶼構成威脅。中國也希望以此武力展示恐嚇台灣的2300萬人口，削弱其裝備和軍力士氣。

報導另說，台灣外交部在19日確認並歡迎英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）在18日通過台灣海峽。台灣外交部並因此表示，再次重申台灣海峽的國際水域地位。

報導引述台灣外交部說：「我們鼓勵英國及其他志同道合的國家通過台灣海峽，以維護台灣海峽的和平穩定，並促進印太地區的自由開放。」

報導也引述英國駐台北代表處聲明表示，「史佩號」在台灣海峽的航行符合國際法以及聯合國海洋法公約賦予的權利。

報導指出，中國對此回應，稱中國人民解放軍東部戰區「組織兵力全程監視守衛，且以有效處置來應對」。

報導引述中國人民解放軍東部戰區聲明表示，英國艦艇的行為蓄意擾亂局勢，且破壞台海和平穩定。

最後報導表示，目前尚不清楚中國派出的大量戰機是否與先前英國艦艇航行台灣海峽有關。

Al Arabiya是沙烏地阿拉伯國營新聞電視頻道，總部位於首都利雅德。