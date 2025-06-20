卓榮泰：政府持續發展無人載具 強化國家整體安全防護

行政院長卓榮泰20日指出，政府一定會與全體海巡同仁站在一起，持續提供執勤所需先進設備無人載具是國家現正強力發展的關鍵項目，政府將持續加強無人載具的研發、製造、生產與購置能力，進而達成「海空一體」目標，強化國家疆域與海域的整體安全防護，讓其中所涉1,500億元的「強化國土安全韌性」經費能夠如數編列，以強化岸海監偵、提升立體偵蒐及增加艦艇能量。

卓榮泰指出，今日前來視察有三大意義，分別是表達對海巡同仁的感謝與敬佩，以及重申政府照顧海巡同仁的責任。首先，他要向所有海巡同仁說聲，「你們真的辛苦了」，不論海象多麼艱難、偵蒐對象多麼隱密或危險，大家總是不分晝夜與寒暑站在第一線，尤其面對灰色地帶的紅色勢力侵擾，海巡同仁更是站在國家最前線，化身守護海疆的海龍，「置個人安危於度外，以海疆安全為己任」，充分保障國人安全。

卓榮泰表示，臺灣環島海岸線長約1,150公里，其中第二巡防區的轄區海岸線便有133公里之長，甚至包括彭佳嶼海域，海巡同仁在如此廣大的轄區範圍內，持續善盡「國家守門人」職責，殊值肯定。卓榮泰說，稍早他視察海巡同仁執勤系統及裝備，其中「雷達系統」有如國家的「千里眼」，可以掌握近海動態；「寬頻無線電設備」則有如「順風耳」，具備遠距離通訊功能；再加上英武神勇、佩戴夜視鏡的國家神槍手特勤隊員，全天候守衛國家安全，令人敬佩。

卓榮泰表示，海巡同仁的任務已不僅限於傳統「治安維護」及「海域執法」，更進化到國安執行工作，尤其近年來面對灰色地帶的侵擾，也必須承擔「平戰轉換」的重要角色，這是相當艱鉅的工作。

卓榮泰強調，「工欲善其事，必先利其器」，政府一定會與全體海巡同仁站在一起，持續提供執勤所需先進設備，提升海域執法量能，不讓海巡同仁徒手煉鋼。對此，政府已提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，並針對「強化國土安全韌性」編列1,500億元，其中包括強化岸海監偵、提升立體偵蒐及增加艦艇能量等。

卓榮泰表示，為強化國家安全韌性，政府已進行整體性、跨年度的規劃，這之中不應打折扣，如有一絲不足，都可能讓整體防線產生不可預知的危險，因此希望相關部會與國會妥適溝通，爭取立委支持，未來在編列特別預算過程中，能夠如數編列這筆預算。

卓榮泰進一步表示，無人載具也是國家現正強力發展的關鍵項目，政府將持續加強無人載具的研發、製造、生產與購置能力，進而達成「海空一體」目標，強化國家疆域與海域的整體安全防護。卓榮泰再次呼籲全國各界，尤其是國會，能夠體認國軍及海巡同仁在前線所面臨的挑戰，也期待國人共同珍惜海洋資源、保護海洋安全，讓臺灣連結世界、世界走進臺灣。

此外，卓榮泰提到，在「六大區域發展計畫」計畫中，屬於北北基宜的「首都圈黃金廊帶推動方案」將於近期內核定，未來北北基宜4縣市不論在科技、產業、觀光及農業等領域將展開新的建設，為城市注入新的活力。卓榮泰強調，行政院對於「六大區域發展計畫」抱持很高期待，希望該計畫一定要成功，也請各縣市合力完成相關計畫，一起讓城市脫胎換骨、改頭換面。