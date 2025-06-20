中東情勢升溫之際 共軍連2天大批機艦擾台

中國人民解放軍連續2日出動大批軍機、軍艦襲擾台灣周邊海空域。軍事學者舒孝煌分析，中國出動大兵力襲擾台灣周邊海空域，除了持續在台海進行練兵，也有呼應伊朗情勢意圖。

總統賴清德昨天主持例行軍事會談裁示，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓並未因中東局勢而有所減緩，山東艦、遼寧艦2個航空母艦船團連日來在第一與第二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀風險，引起國際社會高度關注。

根據國防部統計，中共昨天出動50架軍機，其中46架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦6艘持續在台海周邊活動。今天上午8時50分起，陸續偵獲中共軍機24架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

針對中國連續2日出動大批軍機襲擾台灣，國防院副研究員舒孝煌指出，過去幾天可能因為天候關係，中國軍機襲擾台灣的架數有所減少，但近日天候穩定，解放軍有可能是在這2日將補足先前並未飛行的時數；其次中國持續在台灣周邊進行練兵，今天出動空警-500預警機，代表是以空警-500預警機進行機隊之間的協調與作戰。

對於以色列與伊朗衝突是否引響印太區域，舒孝煌分析，中國這2日在台海周邊的軍事行動，多少有呼應伊朗的情況，透過軍事行動告訴美國，中國會持續在區域施加壓力，且中國在台灣西南海空域的海空兵力活動，也是展現其有能力拒止美軍通過鄰接台灣西南海域的巴士海峽，而巴士海峽正是美軍航道的必經之地。

賴總統昨天也裁示，國防部及國安團隊從現在起，全面強化對當前區域安全動態的監控。

舒孝煌強調，台灣對於周邊的監控目前仍處在「力有未逮」，還是需要透過持續籌獲新式裝備，強化對周邊動態的掌握，和周邊友盟國家合作，能夠有更清楚的空中與海上共同圖像。