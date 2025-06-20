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中國海警船兩日3度侵擾金門海域 海巡併航監控驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警持續侵擾金門海域，今日下午3時4艘中國海警船再度自金門田埔外海東側，以一路縱隊方式航入我方限制水域，直至傍晚自翟山南方駛離。圖／金門海巡隊提供
中國海警持續侵擾金門海域，今日下午3時4艘中國海警船再度自金門田埔外海東側，以一路縱隊方式航入我方限制水域，直至傍晚自翟山南方駛離。圖／金門海巡隊提供

中國海警持續侵擾金門海域。繼昨日上、下午共4艘海警船兩度編隊闖入我方限制水域後，今日下午3時，編號「14609」、「14606」、「14521」與「14529」的4艘中國海警船再度自金門田埔外海東側以一路縱隊方式航入我金門限制水域，並持續由東向西航行，直至傍晚5時許自翟山南方駛離。

海巡署指出，昨日4艘海警船分別於上午9時及下午2時50分完成編隊，自金門東側翟山南方與西側料羅南方海域闖入限制水域，並於上午11時及下午5時許陸續離去；今日則再度原編成縱隊，自田埔外海進入，同樣停留約兩小時後離去。

海巡署金馬澎分署均於兩日第一時間派遣巡防艇併航監控，全程蒐證，並以中、英文透過無線電廣播要求中方船艦儘速離開限制水域，展現我方堅定立場。

根據海巡署統計，自113年2月19日以來，中國海警船編隊侵擾金門海域已累計達76次，持續透過「灰帶」操作進行認知作戰，試圖破壞我方管控信心與民心穩定。海巡署重申，面對不斷挑釁，我方將秉持「不迴避、不退讓」原則，強化海域監控與應處能量，堅定維護國家主權與海域安全。

中國海警今日下午3時，4艘中國海警船再度自金門田埔外海東側以一路縱隊方式航入我金門限制水域，並持續由東向西航行，直至傍晚5時許自翟山南方駛離。圖／金門海巡隊提供
中國海警今日下午3時，4艘中國海警船再度自金門田埔外海東側以一路縱隊方式航入我金門限制水域，並持續由東向西航行，直至傍晚5時許自翟山南方駛離。圖／金門海巡隊提供

金門 監控 海巡署

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