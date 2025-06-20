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50共機6共艦大批出海擾台 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機50架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有46架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機50架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有46架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機50架次、共艦6艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍機艦沉寂多日後，近期又出現出海頻次增加的趨勢，國防部統計，從昨（19）日清晨到今（20)）日清晨6時為止，共計偵獲共機50架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有46架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時05分到今天凌晨0時05分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計13架次在台海中線沿線活動，其中9架次曾逾越中線進入我北部及西南空域。

同時，昨日上午7時到晚間8時35分，發現共軍大批戰鬥機、轟炸機、無人機與直升機共計36架次，在我西南空域內徘徊活動。另一方面，昨天下午2時55分到傍晚6時35分，又在綠島東方外海發現中共疑似艦載直升機起飛活動。

直升機 國防部 台海

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