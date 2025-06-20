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英國軍艦過台海 陸東部戰區：全程跟監警戒

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為英國皇家海軍「史佩艦」。圖／取材自推特
圖為英國皇家海軍「史佩艦」。圖／取材自推特

英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）18日在台灣海峽航行，英方稱符合聯合國海洋法公約規定權利，我外交部也表示歡迎和肯定。不過，共軍東部戰區20日表示，共軍組織兵力全程跟監警戒，有效應對處置，抨擊英方行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。

據央視新聞，東部戰區海軍新聞發言人劉潤科表示，6月18日，英國史佩號近岸巡邏艦過航台灣海峽並公開炒作。「中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒，有效應對處置」。

劉潤科認為，英方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。他強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

本報早前報導，對於軍艦在台海航行，英國在台辦事處19日證實並表示，英國皇家海軍在全球各地行動時，均嚴格遵守國際法規範，並依據聯合國海洋法公約行使航行和飛越自由權，同時，英國皇家海軍艦艇在台海地區行使航行自由權已有明確先例。

對此，我外交部也表示，英國再次以具體行動捍衛台海的航行自由，展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，我方對於英方此次行動表示歡迎和肯定。

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