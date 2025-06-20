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不只英艦18日穿越台海 日軍艦已於6月12日通過台灣海峽

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本高波級護衛艦。圖／取自日本防衛省網站
日本高波級護衛艦。圖／取自日本防衛省網站

日本共同社報導，據多名外交消息人士透露，日本海上自衛隊護衛艦「高波」號6月12日通過了台灣海峽。這是第三次確認海自艦船通過台灣海峽，前兩次分別在去年9月和今年2月。

據《朝日新聞》和共同社報導，多名日本官員周四透露，一架中國戰鬥機於7日、8日接近日本海上自衛隊巡邏飛機後，「高波號」護衛艦12日穿越台灣海峽，向南航行了10多個小時，最終駛向菲律賓呂宋島沿岸，並於14日與菲律賓海軍進行聯合軍事演習。據稱，中國解放軍東部戰區對該艦穿越台海的全程進行了追蹤監視。

據報導，高波號12日自東海南下，特意選擇通過台海進入南海，參加14日與菲律賓海軍的聯合演訓。日本防衛大臣中谷元曾向首相官邸建議，「應展現不容許中國片面改變現狀的決心」，一直在尋求適當時機派遣船艦通過台海。

去年9月，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」週三（9月25日）首度在台灣海峽巡航。當時報導稱，該船艦於當日上午從東海進入台灣海峽水域，並花費超過10個小時南航才完成通行。該航行行動是與澳洲和紐西蘭海軍艦艇協同進行。

今年2月初，日本驅逐艦「秋月號」（Akizuki）自北向南穿越台灣海峽。讀賣新聞當時報導說，多位日本政府官員透露，秋月號2月5日由北向南穿越台灣海峽，並與美國、澳洲、菲律賓在南海聯合演訓。

另據路透社，英國皇家海軍發言人週四表示，一艘英國皇家海軍巡邏艦已穿越台灣海峽，並稱此次航行符合國際法。

發言人在一份聲明中表示，史佩號巡洋艦穿越台灣海峽的例行航行是長期計劃部署的一部分，完全符合國際法。英國在台辦事處也於昨19日證實，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」於6月18日在台灣海峽航行。

英國軍艦上一次穿越台海已是2021年，當時「里士滿號」（HMS Richmond）護衛艦在東海部署，準備前往越南，遭到解放軍跟蹤和驅離警告。

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