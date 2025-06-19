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中東情勢升溫 賴總統軍談裁示：全面強化區域安全動態監控

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，賴清德總統親自主持。記者劉學聖／攝影
海巡署今天在高雄港舉辦海安12號演習，賴清德總統親自主持。記者劉學聖／攝影

近期國際地緣政治與中東地區情勢變化，總統府表示，賴清德總統今天下午於例行軍事會談中，再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，賴總統也就近期中東地區情勢因應作出會議裁示，請國防部以及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力。

因應中東情勢，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。

總統府今晚表示，賴總統今天下午於例行軍事會談中，就近期中東地區情勢因應作出會議裁示。賴總統表示，近期中東地區情勢的持續緊張，連帶更引發全球安全的連鎖挑戰。國安團隊自第一時間就持續彙報最新情資，並掌握相關情勢發展。

賴總統表示，從我國甚至是印太區域的角度，特別值得關注的是，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓不但不曾因為中東局勢而有所減緩，連日來，山東、遼寧兩個航空母艦船團在一、二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀的風險，引起國際社會的高度關注。

賴總統指出，為了確保印太安全穩定不受到破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，並密切注意相關的情勢發展。同樣的，他也要請國防部以及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力。同時，也要與各友方保持緊密聯繫與協調，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域的和平與穩定。

此外，面對中東局勢可能導致國際原物料和能源價格波動，以及全球供應鏈及航運出現變數，賴總統也責成行政團隊密切關注對我國經濟的潛在影響，提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，並持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

賴總統表示，情勢瞬即萬變，「但只要我們嚴陣以待，時刻警惕、堅強戰備，就能守護我們的家園與未來。請各單位嚴格執行，有任無懈。」

團隊 中東

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