空射雄三飛彈新彩繪塗裝升空 將進行新一階段測試

中科院以「雄鷙專案」研發空射型雄三飛彈，今日被航迷目擊經國號戰機攜掛漆有紅黃藍彩繪的雄三彈體升空試飛，同時經國號戰機也攜掛高速攝影機等設備，推測全案即將進入新一階段測試，將驗證雷達、拋投離架等科目。

從最新曝光的畫面，仍舊由編號1490的單座經國號戰機，於兩翼下各攜掛一枚空射型雄三飛彈，不過彈身編號為AX-001及AX-004，彈身似為銀鋁金屬原色，鼻錐為白色，可能已裝有雷達電子裝備。

彈身前、中、後段繪有3枚紅白相間測試用的定位標誌。此外，彈尾的彈翼分別漆有紅黃藍彩繪，根據國際慣例，試射階段的飛彈通常採用較醒目的塗裝，以利測試團隊追瞄觀測其飛行路徑、軌跡與動態。

同時，1490號經國號戰機也已在左右翼端裝掛高速攝影機及GPS定位莢艙，這兩項變化，顯示雄鷙專案即將進入下一個測試階段。中科院、漢翔於5月底剛完成模擬雄三重量的275加侖副油箱拋投測試，接下來可能將以雄三模擬彈進行試投，實際驗證空射雄三的氣動力與投擲特性，確認投彈程序與投彈機的安全性。

據指出，雄三飛彈下一階段測試包括雷達、遙控、離架等項目，不過中科院方面對此態度保留，並無進一步評論與說明。

另一方面，中科院發布九鵬基地最新射擊通報，根據說明，中科院預計6月25、26日在九鵬、恆春東岸外海進行「火砲試射與UAS偵照」，危險區域最小半徑12哩、高度由海平面到4萬5000呎。中科院提醒，測試期間有戰機及直升機支援進入射擊區域，提醒除執行偵照的UAS外，船隻籍航空器請避開測試海、空域，以策安全。