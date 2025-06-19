英國軍艦穿越台海 英在台辦證實：在此行使航行權有先例

英國在台辦事處今（19日）證實，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）昨（18日）在台灣海峽航行。

英國在台辦事處答覆本報詢問表示，此航行符合聯合國海洋法公約規定的權利；皇家海軍在何處行動，都完全遵守國際法，並行使聯合國海洋法公約規定的航行和飛越自由權。

英國在台辦事處指出，皇家海軍艦艇在此地區行使聯合國海洋法公約所規定的航行自由權，有明確的先例。

我外交部表示，英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，外交部歡迎並肯定。

外交部指出，我方鼓勵英國等理念相近國家共同捍衛台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。