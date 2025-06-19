英國軍艦穿越台海 英在台辦證實：在此行使航行權有先例
英國在台辦事處今（19日）證實，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）昨（18日）在台灣海峽航行。
英國在台辦事處答覆本報詢問表示，此航行符合聯合國海洋法公約規定的權利；皇家海軍在何處行動，都完全遵守國際法，並行使聯合國海洋法公約規定的航行和飛越自由權。
英國在台辦事處指出，皇家海軍艦艇在此地區行使聯合國海洋法公約所規定的航行自由權，有明確的先例。
我外交部表示，英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，外交部歡迎並肯定。
外交部指出，我方鼓勵英國等理念相近國家共同捍衛台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言