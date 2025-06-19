馬防部成立格鬥社團「雲台戰技隊」 展現近身搏擊功力

國軍近年鼓勵部隊成員成立社團，日前馬祖防衛指揮部特別安排由愛好格鬥術官兵組成的「雲台戰技隊」，展示擒拿、奪械、匕首搏擊、徒手擊破等科目馬防部強調，部隊組成各類社團能豐富部隊生活，藉此延伸官兵個人興趣與專長，培養團隊合作、重視榮譽的正向品格，提升單位凝聚力，打造堅實勁旅。

馬防部表示，「雲台戰技隊」社團，成員來自各單位體幹班師資，以及具跆拳道、柔道、拳擊等專長之官兵，透過系統化訓練，鍛鍊官兵體能、耐力、反應速度與肢體協調，不僅增進戰技交流，更進一步強化部隊整體戰力。

操演展示的戰技，包括拳腿組合、護身倒法、障礙超越、格鬥應用及功力擊破等多項實戰技能。其中在「格鬥應用式」演練中，官兵模擬遭遇突襲情境，靈活運用擒拿與奪械技巧，展現臨戰抗壓與反制能力；而「功力擊破」項目則由隊員徒手擊碎花崗岩、水泥瓦、紅磚與玻璃瓶，體現訓練成果與高超戰技。