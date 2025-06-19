快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

馬防部成立格鬥社團「雲台戰技隊」 展現近身搏擊功力

聯合報／ 記者程嘉文／連江即時報導
馬防部「雲台戰技隊」官兵演練格鬥。記者程嘉文／攝影
馬防部「雲台戰技隊」官兵演練格鬥。記者程嘉文／攝影

國軍近年鼓勵部隊成員成立社團，日前馬祖防衛指揮部特別安排由愛好格鬥術官兵組成的「雲台戰技隊」，展示擒拿、奪械、匕首搏擊、徒手擊破等科目馬防部強調，部隊組成各類社團能豐富部隊生活，藉此延伸官兵個人興趣與專長，培養團隊合作、重視榮譽的正向品格，提升單位凝聚力，打造堅實勁旅。

馬防部表示，「雲台戰技隊」社團，成員來自各單位體幹班師資，以及具跆拳道、柔道、拳擊等專長之官兵，透過系統化訓練，鍛鍊官兵體能、耐力、反應速度與肢體協調，不僅增進戰技交流，更進一步強化部隊整體戰力。

操演展示的戰技，包括拳腿組合、護身倒法、障礙超越、格鬥應用及功力擊破等多項實戰技能。其中在「格鬥應用式」演練中，官兵模擬遭遇突襲情境，靈活運用擒拿與奪械技巧，展現臨戰抗壓與反制能力；而「功力擊破」項目則由隊員徒手擊碎花崗岩、水泥瓦、紅磚與玻璃瓶，體現訓練成果與高超戰技。

馬防部砲兵也展示M59加農砲設計操演。陣地具有軌道設計，火砲可迅速由掩體移動至360度轉向的射擊位置。155公釐的M59加農砲問世於二次大戰，綽號「Long Tom」，服役初期型號為M2，射程可達23公里以上，至今仍是外島射程最長的火砲。

馬防部155公釐加農砲實施轉向。記者程嘉文／攝影
馬防部155公釐加農砲實施轉向。記者程嘉文／攝影
馬防部「雲台戰技隊」官兵，以反手刀擊破水泥瓦。記者程嘉文／攝影
馬防部「雲台戰技隊」官兵，以反手刀擊破水泥瓦。記者程嘉文／攝影
馬防部「雲台戰技隊」官兵擊破瓦片。圖／馬防部提供
馬防部「雲台戰技隊」官兵擊破瓦片。圖／馬防部提供

馬祖 綽號

延伸閱讀

澎防部鎮疆操演 各式火砲實彈射擊驗證訓練成果

首次選傑出校友！陸官建校101周年 李翔宙等退役上將「重溫軍服夢」

國軍加薪買房比勞工爽 為何不簽志願役？網揭內情推從軍2方向

志願役又加薪！他喊對其他公職不公平 軍職網友不忍了：我操演你耍廢

相關新聞

蕭美琴：北京不與民選領袖對話 製造台灣社會分裂

賴政府上台後兩岸關係不睦，副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪時表示，呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。...

艦指部士官長擅離職守、出營飲酒 海軍：移送法辦

海軍艦隊指揮部傳出勤務中隊主官在應該駐隊值勤的期間擅離職守、不假外出，到營外飲酒作樂。海軍司令部表示經調查屬實，已將這名...

馬防部成立格鬥社團「雲台戰技隊」 展現近身搏擊功力

國軍近年鼓勵部隊成員成立社團，日前馬祖防衛指揮部特別安排由愛好格鬥術官兵組成的「雲台戰技隊」，展示擒拿、奪械、匕首搏擊、...

綠籲藍白勿擋國土安全預算 蘇紫雲：強化韌性是必要

民進黨發言人吳崢今天表示，面對中國侵擾，必須強化國土安全韌性，充實海巡、國防，藍白主張普發現金無法守護民眾安全，呼籲藍白...

25共機、7共艦出海！擾台頻次再增加 軍方戒備監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機25架次、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

台船「海鯤軍艦」艇體變形？公司澄清了

台船（2208）針對網路媒體報導所稱：海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」一事，實屬訛傳，該公司作以下說明，以正視聽：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。