馬防部成立格鬥社團「雲台戰技隊」 展現近身搏擊功力
國軍近年鼓勵部隊成員成立社團，日前馬祖防衛指揮部特別安排由愛好格鬥術官兵組成的「雲台戰技隊」，展示擒拿、奪械、匕首搏擊、徒手擊破等科目馬防部強調，部隊組成各類社團能豐富部隊生活，藉此延伸官兵個人興趣與專長，培養團隊合作、重視榮譽的正向品格，提升單位凝聚力，打造堅實勁旅。
馬防部表示，「雲台戰技隊」社團，成員來自各單位體幹班師資，以及具跆拳道、柔道、拳擊等專長之官兵，透過系統化訓練，鍛鍊官兵體能、耐力、反應速度與肢體協調，不僅增進戰技交流，更進一步強化部隊整體戰力。
操演展示的戰技，包括拳腿組合、護身倒法、障礙超越、格鬥應用及功力擊破等多項實戰技能。其中在「格鬥應用式」演練中，官兵模擬遭遇突襲情境，靈活運用擒拿與奪械技巧，展現臨戰抗壓與反制能力；而「功力擊破」項目則由隊員徒手擊碎花崗岩、水泥瓦、紅磚與玻璃瓶，體現訓練成果與高超戰技。
馬防部砲兵也展示M59加農砲設計操演。陣地具有軌道設計，火砲可迅速由掩體移動至360度轉向的射擊位置。155公釐的M59加農砲問世於二次大戰，綽號「Long Tom」，服役初期型號為M2，射程可達23公里以上，至今仍是外島射程最長的火砲。
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