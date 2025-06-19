快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

外交部：感謝英國海軍以具體行動捍衛台海

中央社／ 台北19日電

英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）18日穿越台灣海峽外交部今天回應回記者提問時證實此事，並表示歡迎與肯定英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，更展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。

媒體報導，美國與北大西洋公約組織主要盟邦英國月初聯手在東海執行巡邏任務。外傳英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）曾穿越台灣海峽，外交部回覆記者提問時指出，英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）在18日通過台灣海峽，歡迎與肯定英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。

外交部說明，鼓勵英國等理念相近國家共同捍衛台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

英國 外交部 台灣海峽

延伸閱讀

25共機進入台海周遭 19架次逾越海峽中線

艦指部士官長擅離職守、出營飲酒 海軍：移送法辦

下一任《黑豹》找他演？《F1》英國新生代男星燦笑回答惹期待

房租月燒11萬元壓力爆表 英國一家七口搬進拖車省錢

相關新聞

蕭美琴：北京不與民選領袖對話 製造台灣社會分裂

賴政府上台後兩岸關係不睦，副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪時表示，呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。...

艦指部士官長擅離職守、出營飲酒 海軍：移送法辦

海軍艦隊指揮部傳出勤務中隊主官在應該駐隊值勤的期間擅離職守、不假外出，到營外飲酒作樂。海軍司令部表示經調查屬實，已將這名...

海鯤艦船殼凸起如「腫包」 台船：是測距聲納外罩非變形

國造潛艦海鯤號日前首次出海進行海測，不過有網友發現海鯤艦身出現「腫包」，周邊船殼也有明顯凹凸不平整，為此質疑海鯤艦的工藝...

綠籲藍白勿擋國土安全預算 蘇紫雲：強化韌性是必要

民進黨發言人吳崢今天表示，面對中國侵擾，必須強化國土安全韌性，充實海巡、國防，藍白主張普發現金無法守護民眾安全，呼籲藍白...

25共機、7共艦出海！擾台頻次再增加 軍方戒備監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機25架次、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

台船「海鯤軍艦」艇體變形？公司澄清了

台船（2208）針對網路媒體報導所稱：海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」一事，實屬訛傳，該公司作以下說明，以正視聽：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。