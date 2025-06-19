外交部：感謝英國海軍以具體行動捍衛台海

傳英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）18日穿越台灣海峽，外交部今天回應回記者提問時證實此事，並表示歡迎與肯定英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，更展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。

媒體報導，美國與北大西洋公約組織主要盟邦英國月初聯手在東海執行巡邏任務。外傳英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）曾穿越台灣海峽，外交部回覆記者提問時指出，英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）在18日通過台灣海峽，歡迎與肯定英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。

外交部說明，鼓勵英國等理念相近國家共同捍衛台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。